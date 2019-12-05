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Российская газета

Путин рассказал о мощной системе предупреждения о ракетном нападении

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Источник изображения: Михаил Климентьев/ РИА Новости

Американские власти считают космос пространством для войны, Россия же против милитаризации космоса. Об этом заявил президент в Сочи на совещании по развитию Вооруженных сил. Владимир Путин также отметил возросшие возможности космической эшелонной системы предупреждения о ракетном нападении.

Ведущие страны активно развивают современные космические системы военного и двойного назначения, а военно-политическое руководство США вообще открыто рассматривает космическое пространство в качестве театра военных действий и планирует там боевые операции, заявил глава государства. США ускоренно создают космические силы, сказал он.

Россия всегда была против милитаризации космоса, напомнил Путин, но развитие ситуации требует повышенного внимания к укреплению ракетно-космической отрасли. За последние годы состав отечественной орбитальной группировки космических аппаратов военного и двойного назначения серьезно обновился, возросли и возможности космического эшелона системы предупреждения о ракетном нападении.

"Спутники Единой космической системы своевременно обнаруживают старты баллистических ракет с военных баз и из акватории Мирового океана, оперативно выдают информацию руководству страны и на пункты управления государством, Вооруженными силами", - констатировал президент. Завершено развертывание на геостационарной орбите космического комплекса высокоскоростной связи полного состава, также сказал он.


Кира Латухина

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