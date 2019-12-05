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Российская газета

Силовые ведомства получили полномочия сбивать беспилотники-нарушители

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Закон позволяет силовикам сбивать дроны нарушителей, а каким именно способом, те решат сами.
Закон позволяет силовикам сбивать дроны нарушителей, а каким именно способом, те решат сами.
Источник изображения: Reuters

Силовые ведомства и спецслужбы наделили полномочиями сбивать беспилотники, незаконно вторгающиеся в воздушное пространство над охраняемыми объектами, над местами проведения спецопераций и над площадками с массовым скоплением людей. Для этого понадобилось внести изменения в профильные законы "О полиции", "О войсках национальной гвардии РФ" и другие, координирующие деятельность ведомств, которым отныне позволено перехватывать и сбивать чужие дроны.

Федеральный закон № 404 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" президент Владимир Путин подписал 2 декабря. Его публикует "Российская газета".

Согласно сопроводительным материалам, новый закон направлен на "обеспечение общественной безопасности, защиту жизни и здоровья граждан в местах проведения массовых и публичных мероприятий, защищенности важных гособъектов от противоправного использования беспилотных воздушных судов".

Имеется в виду использование "птичек" в качестве средств совершения терактов, нарушения работы критически важных и потенциально опасных объектов, средств доставки взрывных устройств и легковесного оружия, распыления отравляющих веществ, распространения наркотиков, контрабанды, передачи запрещенных предметов в колонии "и в иных противоправных целях".

Авторы закона поясняли, что в целях безопасности жизни и здоровья граждан несанкционированные полеты беспилотников следует пресекать над местами проведения культурно-массовых мероприятий (концертов, фестивалей, футбольных матчей и др.), критически важными объектами (электростанции, химические предприятия). А также над объектами транспортной, информационной и телекоммуникационной инфраструктуры. Имеются в виду порты, железнодорожные вокзалы, магистрали, стационарные и мобильные пункты государственного управления. Пресечь полет беспилотника силовики смогут и при проведении контртеррористических операций, оперативно-разыскных и следственных мероприятий. А также над колониями, СИЗО и примыкающей к ним территории.

В законе говорится, что уполномоченные лица силовых ведомств и спецслужб - ФСИН, ФСБ, ФСО, СВР, МВД, Росгвардии - принимают решение о том, что беспилотник необходимо нейтрализовать. Пресечение его полета, согласно закону, происходит путем подавления или преобразования сигналов дистанционного управления беспилотником, воздействием на пульты его управления, а также посредством повреждения или уничтожения беспилотных аппаратов.

В начале ноября замдиректора Росгвардии Олег Борукаев заявил, что беспилотники-нарушители стоит все-таки сбивать, а не перехватывать управление ими. "Дорогостоящие технологии для противодействия беспилотным летательным аппаратам значительно обременят бюджет (имеются в виду комплексы РЭБ. - Прим. "РГ"). В то же время применение оружия и боевой техники - это то, что разрешается законом и является выходом из этого положения, для того чтобы не обременять наши бюджеты", - сказал Борукаев.

Он уточнил, что стоимость технических средств противодействия беспилотникам значима - она колеблется в размере от 150 до 200 млн рублей, в зависимости от эффективности применения.

Еще одним аргументом в пользу использования оружия при борьбе с дронами-нарушителями, по словам Борукаева, является факт появления беспилотников, не восприимчивых к техническим средствам противодействия.

- Как показывает имеющийся мировой опыт, применение стрелкового оружия является не самым эффективным средством противодействия беспилотникам, - пояснил "РГ" ведущий эксперт в сфере беспилотной авиации Денис Федутинов. - Особенно в случае с маневрирующими беспилотниками. Кроме того, ведение огня по беспилотным аппаратам, находящимся над местами проведения массовых мероприятий, очевидно, само по себе может нести риски для гражданских лиц.

"Указанные обстоятельства и привели к появлению иных технических решений, направленных на пресечение незаконных полетов беспилотных летательных аппаратов. Среди них не только системы радиоэлектронного воздействия, о которых упомянул представитель Росгвардии, но и разнообразные сети и прочие приспособления, направленные на захват дронов", - добавил эксперт.

Стоимость технических средств противодействия беспилотникам колеблется в размере от 150 до 200 млн рублей - в зависимости от их эффективности

Недавно стало известно, что российские специалисты госкорпорации "Ростех" разработали беспилотники-киллеры, которые способны отслеживать, перехватывать и обезвреживать дроны противника. Главным оружием таких дронов станет обычная сеть, которая набрасывается на дрон нарушителя. Напомним, с 27 сентября 2019 года в России все владельцы беспилотников с максимальной взлетной массой от 0,25 килограмма до 30 килограммов должны зарегистрировать свои устройства в Росавиации. Для нарушителей предусмотрены штрафы. Для физических лиц - 2 тысячи рублей, для юридических - от 50 до 80 тысяч рублей. А если нарушено воздушное пространство, к примеру, аэродрома, физлицо оштрафуют на 20-50 тысяч рублей, а компанию - на 200-300 тысяч.


Иван Петров

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