Женщина впервые стала командиром японского эсминца с системой "Иджис"

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Впервые в истории Японии женщина стала командиром эсминца противоракетной обороны, оснащённого системой "Иджис", сообщает агентство Kyodo. Сорокавосьмилетняя Михо Отани приняла командование кораблём в понедельник на военно-морской базе Майдзуро.

Капитан Отани была одной из первых женщин, закончившей Национальную академию обороны в 1996 году. Ранее она уже принимала в разное время командование над двумя кораблями японских ВМС – учебным "Симаюки" и эсминцем "Ямагири".

Эсминец ПРО "Мёко", командиром которого и будет Михо Отани, был построен в середине девяностых годов. Корабли с системой "Иджис" являются важнейшим компонентом не только японского флота, но и национальной обороны страны в целом, по причине того, что только они способны осуществлять перехват баллистических ракет противника на дальней дистанции.

В настоящее время в составе морских сил самообороны находятся шесть боевых кораблей этого типа – четыре эсминца класса "Конго" и два класса "Атаго". Ещё два, улучшенного класса "Майя", войдут в строй в следующем десятилетии. Однако их регулярная эксплуатация обходится дорого и для того, чтобы снять нагрузку с ВМС, Токио анонсировал строительство двух береговых комплексов "Aegis Ashore" на основе американских технологий.