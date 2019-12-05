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Интерфакс-АВН

"Швабе" и "Сколково" совместно займутся развитием цифрового здравоохранения

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Медицинская техника
Медицинская техника.
Источник изображения: google.com

Москва. 4 декабря. ИНТЕРФАКС - Меморандум о сотрудничестве подписали холдинг "Швабе" и фонд "Сколково".

"Направлением совместной работы станет цифровое здравоохранение и инновационная медтехника", - сказано в сообщении пресс-службы "Швабе", поступившем в "Интерфакс" в среду.

Согласно документу, холдинг займется развитием цифровых медицинских сервисов, а также созданием медтехники. Поддержку и проведение экспертной оценки предлагаемых решений обеспечит фонд "Сколково".

Подписи под меморандумом поставили заместитель генерального директора "Швабе" по развитию систем продаж, маркетинга и сервисной поддержки гражданской продукции Иван Ожгихин и вице-президент и исполнительный директор кластера биологических и медицинских технологий фонда Наталья Полушкина.

Ожгихин отметил, что "сегодня есть четкое понимание, что цифровизация здравоохранения - это правильная и необходимая мера, позволяющая врачам решать задачи на качественно новом уровне".

"Кроме того, благодаря цифровизации процессов обследования оперативную помощь могут получать жители отдаленных районов", сказал Ожгихин, которого цитирует пресс-служба.

Совместно с партнерами, отметил Ожгихин, планируется создать необходимую медицинскую инструментальную и технологическую базу.

В свою очередь Полушкина сообщила, что партнерство со "Швабе" планируется развивать в двух направлениях.

Во-первых, сказала она, это поддержка фондом "Сколково" инновационных разработок холдинга в области здравоохранения.

Во-вторых, речь идёт о демонстрации готовых терапевтических решений в Центре инноваций и интернета вещей в здравоохранении, который создан на территории фонда при поддержке министерства здравоохранения, министерства промышленности и торговли, а также ведущих специалистов в области медицины, сообщила Полушкина.

Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий (фонд "Сколково") и холдинг "Швабе" (входит в госкорпорацию "Ростех") подписали меморандум о сотрудничестве в рамках выставки "Здравоохранение-2019".

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Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
Ростех
СКОЛКОВО
Швабе ОАО
Проекты
ИТ
Медицина
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