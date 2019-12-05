К сведению: о пресс-конференции в "Интерфаксе" президента ОСК А.Рахманова

В понедельник, 9 декабря, в 15:00 в центральном офисе агентства "Интерфакс" (улица 1-я Тверская-Ямская, дом 2) состоится пресс-конференция президента Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова с участием генерального директора ПАО "Завод "Красное Сормово" Михаила Першина и генерального директора АО "Балтийский завод" Алексея Кадилова.

Тема: "Итоги 2019 года. Перспективы развития российского судостроения. Планы на 2020 год".

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Аккредитация завершается за час до начала мероприятия.