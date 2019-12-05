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Интерфакс-АВН

К сведению: о пресс-конференции в "Интерфаксе" президента ОСК А.Рахманова

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Глава ОСК Алексей Рахманов
Глава ОСК Алексей Рахманов.
Источник изображения: © РИА Новости / Игорь Руссак

В понедельник, 9 декабря, в 15:00 в центральном офисе агентства "Интерфакс" (улица 1-я Тверская-Ямская, дом 2) состоится пресс-конференция президента Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова с участием генерального директора ПАО "Завод "Красное Сормово" Михаила Першина и генерального директора АО "Балтийский завод" Алексея Кадилова.

Тема: "Итоги 2019 года. Перспективы развития российского судостроения. Планы на 2020 год".

Аккредитация по телефону: +7 (495) 223-66-99 или на сайте www.interfax.ru/presscenter

Аккредитация завершается за час до начала мероприятия.

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  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Россия
Компании
Балтийский завод
Красное Сормово
ОСК
Проекты
2020-й год
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