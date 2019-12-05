Путин заявил, что США планируют боевые операции в космосе

Сочи (Бочаров Ручей). 4 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия против милитаризации космоса, но отметил, что США открыто заявляют, что рассматривают космическое пространство в качестве театра военных действий.

"Ведущие страны мира активно развивают современные космические системы военного и двойного назначения, дополняют и совершенствуют их технические характеристики", - сказал Путин на очередном из традиционных серий совещании по военной тематике.

Президент РФ добавил: "Военно-политическое руководство США вообще открыто рассматривает космическое пространство в качестве театра военных действий и, соответственно, планирует там боевые операции".

Путин подчеркнул, что для сохранения стратегического превосходства в этой сфере США ускоренно создают космические силы, которые в рамках поставленных задач уже проводят мероприятия оперативной подготовки.

"Россия всегда последовательно выступала и выступает против милитаризации космоса", - сказал Путин.

При этом он подчеркнул, что "развитие ситуации требует от нас повышенного внимания к укреплению орбитальной группировки, а также ракетно-космической отрасли в целом".

Он подчеркнул, что эффективность ВМФ, как и Вооруженных сил в целом, во многом зависит от своевременного получения данных от космических комплексов, от надежной работы систем навигации и связи, от интеграции всех информационных ресурсов, возможностей и технологий искусственного интеллекта для решения задач на поле боя.