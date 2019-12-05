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Известия.ru

В Госдуме опровергли домыслы об уязвимости ВМФ России

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ВМФ РФ
ВМФ РФ.
Источник изображения: © Александр Демьянчук/ТАСС

Журналисты издания "Военно-промышленный курьер" в своей статье заявили, что отечественные корабли и подводные лодки особенно уязвимы в дальних плаваниях. Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин отрицает, что у российского флота есть слабые стороны. Об этом он заявил Федеральному Агентству Новостей в среду, 4 декабря.

"Как отметил президент РФ, ВМФ на 68% оснащен современными видами вооружения и техники. Если говорить о недостатках, то они есть, но носят локальный характер. Сейчас предпринимается много усилий по наращиванию мощи военно-морских сил и оснащению современными видами вооружения, что в свою очередь является главной тенденцией", — отметил Швыткин.

Несмотря на это, эксперты "Военно-промышленного курьера" считают, что объекты ВМФ России станут легкой добычей для противника в Атлантическом и Тихом океанах. Субмарины, по мнению специалистов издания, видны спутников и не защищены от превентивных ударов врага.

Кроме того, современные фрегаты, как следует из данных статьи, мало чем отличаются от советских сторожевиков. Их внутренние конструкции не устойчивы во время штормов и риски при возникновении пожаров. Здесь Швыткин парирует, что сейчас идет строительство новых кораблей "подводного и надводного типов". Эта тенденция "позволит выйти на новые передовые рубежи".

3 декабря президент России Владимир Путин назвал долю современного вооружения ВМФ. Сейчас этот показатель достигает почти 70%.

2 декабря российский лидер поставил задачу наращивать боевые мощности ВМФ. В приоритете — внедрение гиперзвукового оружия на флоте.

30 ноября стало известно, что до конца года на балансе ВМФ России появится еще пять новых кораблей.

20 октября в США назвали самый опасный военный корабль России. Им оказался атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов". В августе появилась информация о том, что в 2020 году ВМФ России получит сразу шесть подлодок. Такая объемная поставка запланирована впервые за 28 лет.

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Страны
Россия
США
Продукция
Адмирал Нахимов
Персоны
Путин Владимир
Проекты
2020-й год
ГЗЛА
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