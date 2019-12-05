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Известия.ru

Трамп заявил о работе над главной мировой проблемой совместно с Россией

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Президент США Дональда Трамп заявил, что создание и испытания ядерного оружия представляют собой главную мировую проблему, и по этому поводу ведутся переговоры с Россией. Об этом американский лидер рассказал журналистам в среду, 4 декабря, на полях саммитах НАТО в Лондоне.

"Мы разговариваем с Россией по поводу многих вещей, в том числе по поводу приостановки ядерных [испытаний] и создания ядерного [оружия]. Это, по моему мнению, самая большая проблема, с которой мир сталкивается на сегодняшний момент. Я думаю, что это важнее, чем любая другая проблема в мире сейчас", — так президент США ответил на вопрос журналистов об инициативе президента России Владимира Путина по введению моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в Европе.

По убеждению американского лидера, Путин намерен достигнуть результата в решении проблемы контроля ядерных вооружений. Того же, по мнению Трампа, хочет и Китай, передает ТАСС.

28 ноября президент Франции Эммануэль Макрон заверил, что не принимал предложение России о введении моратория на размещение ракет средней и малой дальности.

Вместе с тем, в октябре предложение о моратории получила и администрация США. Обсуждение этой проблемы, по словам министра иностранных дел России, постоянно фигурирует в повестке.

О предложении "заморозить" распространение и установку ракет в Европе Владимир Путин заявил еще в сентябре. Тогда он направил это послание в столицы разных государств, в том числе и странам-участницам НАТО.

В августе США вышли из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

ДРСМД был заключен между СССР и Соединенными Штатами в 1987 году и запрещал двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней и меньшей дальности. 2 февраля Вашингтон инициировал процедуру выхода из договора, обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за российской ракеты 9М729. Минобороны РФ опровергло заявления о нарушении соглашения.

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