Россия допустила продажу С-400 Сербии в кредит

Комплексы С-400 могут быть проданы Сербии в кредит, заявил вице-премьер Юрий Борисов, добавив, что этот вопрос не обсуждался лидерами стран Владимиром Путиным и Александром Вучичем.

По его словам, по просьбе Сербии Россия досрочно поставила определенные образцы бронетанковой техники. Борисов уточнил, что речь идет о "боевых машинах разведки и десанта", передает РИА "Новости".

"Мы узнали, что за поставки "Панцирей" американцы хотят их санкционному воздействию подвергнуть, но они подтвердили, что события 1999 года научили их, что себя надо защищать", – сказал Борисов.

Он добавил, что Россия привозила на совместные учения с Сербией комплексы "Панцирь" и С-400 – и в Белграде высоко их оценили, поставив в планы их возможное приобретение.

Борисова также спросили о возможности приобретения С-400 Сербией в кредит.

"Все возможно. Заявки на С-400, насколько мне известно, нет", – сказал он, добавив, что эта тема не обсуждалась на переговорах Путина и Вучича.

Ранее посол Сербии в Москве Мирослав Лазански заявил, что Белград хотел бы приобрести российскую ЗРС С-400, однако она слишком дорогая.

Сергей Гурьянов