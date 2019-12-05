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Деловая газета "Взгляд"

Россия допустила продажу С-400 Сербии в кредит

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Зенитно-ракетный комплекс С-400
Зенитно-ракетный комплекс С-400.
Источник изображения: © РИА Новости, Дмитрий Виноградов

Комплексы С-400 могут быть проданы Сербии в кредит, заявил вице-премьер Юрий Борисов, добавив, что этот вопрос не обсуждался лидерами стран Владимиром Путиным и Александром Вучичем.

По его словам, по просьбе Сербии Россия досрочно поставила определенные образцы бронетанковой техники. Борисов уточнил, что речь идет о "боевых машинах разведки и десанта", передает РИА "Новости".

"Мы узнали, что за поставки "Панцирей" американцы хотят их санкционному воздействию подвергнуть, но они подтвердили, что события 1999 года научили их, что себя надо защищать", – сказал Борисов.

Он добавил, что Россия привозила на совместные учения с Сербией комплексы "Панцирь" и С-400 – и в Белграде высоко их оценили, поставив в планы их возможное приобретение.

Борисова также спросили о возможности приобретения С-400 Сербией в кредит.

"Все возможно. Заявки на С-400, насколько мне известно, нет", – сказал он, добавив, что эта тема не обсуждалась на переговорах Путина и Вучича.

Ранее посол Сербии в Москве Мирослав Лазански заявил, что Белград хотел бы приобрести российскую ЗРС С-400, однако она слишком дорогая.


Сергей Гурьянов

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  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Россия
Сербия
США
Продукция
96К6 Панцирь-С1
С-400 Триумф
Персоны
Борисов Юрий
Путин Владимир
Проекты
Военные учения
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1 комментарий
№1
05.12.2019 09:17
Сербии дай бог на  дивизион Бук М2 наскрести...
А кредиты эти " братья" ох как не любят возвращать....
На любую хитрость или подлость пойдут!

Много раз уже это проходили...
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