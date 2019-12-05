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Российская газета

Скандал вокруг покупки американских винтовок разразился в Австралии

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Источник изображения: Airman 1st Class Jelani Gibson, U.S. Air Force / wikimedia.org

Полиция австралийского штата Виктория планирует приобрести 600 американских полуавтоматических винтовок AR-15, сообщает The Age. Эта закупка быстро стала поводом для скандала.

Во-первых, австралийцы не уверены, что их полиции действительно нужно столь мощное оружие. Вице-президент Национального стрелкового совета Австралии Питер Забдак заявил, что никакой необходимости в приобретении полуавтоматических винтовок нет. По его словам, страна не является целью для террористических атак.

"Единственная возможная причина в том, что полиция хочет насладиться внешним видом новых винтовок, даже если на самом деле они не нужны", - отметил он. Эксперт также напомнил, что гражданам Австралии запрещено владеть подобным оружием.

Во-вторых, многих смутила стоимость оружия - 25 миллионов австралийских долларов (17 миллионов долларов США) за всю партию. В таком случае стоимость одной винтовки с двумя магазинами и "специальным прицелом" составляет примерно 28 300 долларов США. И это при том, что в розничной продаже цена самых дорогих вариантов AR-15 редко превышает 2 000 американских долларов.

"Все мы хотим, чтобы наша полиция была вооружена и защищена, но никто не может объяснить, почему стоимость одной винтовки завышена в десять раз", - заявил Забдак порталу Ammoland.com. Правительство штата готово потратить миллионы долларов, не разобравшись в вопросе, считает он.

Впрочем, австралийский эксперт допускает, что в общую цену включили формирование пяти новых мобильных подразделений, обучение личного состава и затраты на хранение оружия. "Даже если принять во внимание дополнительные расходы, правительство не объясняет, почему стоимость настолько высока", - заявил он.

В комментариях под статьей позиция вице-президента Национального стрелкового совета получила поддержку. Так, пользователь Pastor Roy пишет, что приобрел свою AR-15 в 2016 году за 599 долларов США. А CourageousLion отмечает, что цена AR-15 от известных производителей, таких как Ruger или Springfield Armory, составляет около одной тысячи долларов США.

Российский эксперт Максим Попенкер в своей статье на портале Warhead.su попробовал собрать комплект из самой винтовки и самых необходимых аксессуаров, ориентируясь на розничные цены в США. AR-15 с двумя дополнительными магазинами на 30 патронов, трехкратным оптическим прицелом с коллиматором, подствольным фонарем с лазерным целеуказателем, глушителем и комплектом для чистки, по подсчетам эксперта, стоит 5 136 американских долларов. Остается лишь догадываться, на что планируется потратить оставшиеся 23 тысячи долларов.


Илья Максимов

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Страны
Австpалия
Россия
США
Продукция
AR-15
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