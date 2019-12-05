Предсказано скорое появление солдат-киборгов в США

Военный эксперт Петер Эмануэль (Peter Emanuel) Министерства обороны США заявил, что в ближайшие десятилетия появятся солдаты, усиленные биоинженерными и другими технологиями, что создаст многочисленные юридические и этические проблемы. Об этом сообщает издание Business Insider.

Американские военные всерьез рассматривают возможность появления в течение ближайших 30 лет солдат с глазными, слуховыми, мышечными и нейронными модификациями, например, с вживленными в сетчатку микроскопическими устройствами или нейронными имплантами. По словам Эмануэля, первыми эти улучшения могут получить те, кто потерял зрение или конечность, при этом не будет возникать вопросов об оправданности таких операций. Однако проблемы возникнут, когда зайдет речь об улучшении у человека уже имеющихся способностей.

Самые серьезные трудности могут возникнуть при возвращении солдата к гражданской жизни, например стигматизация, несанкционированный доступ к технологиям со стороны потенциального противника или использование улучшенных умственных способностей в азартных играх. По мнению Эмануэля, не существует четкого определения, что значит быть человеком, поэтому вмешательство технологий еще больше осложнит этот вопрос. Правительство, правовые системы и социальные нормы не смогут угнаться за развитием технологий, полагает он.