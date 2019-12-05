Войти
Известия.ru

НАТО признало космос сферой оперативной деятельности альянса

438
0
0
Источник изображения: Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Главы государств — членов Североатлантического альянса (НАТО) утвердили решение признать космос сферой своей оперативной деятельности. Об этом говорится в декларации, опубликованной в среду, 4 декабря, на официальном сайте организации.

"Мы объявили космос сферой операционной деятельности альянса, признавая его важность для обеспечения нашей безопасности и преодоления вызовов в этой области и при этом соблюдая нормы международного права", — говорится в документе.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время выступления по итогам саммита в Лондоне, отметил, что альянс намерен использовать космос для обеспечения связи и наблюдения, а не для разрешения оружия, передает ТАСС.

Ранее 20 ноября Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран альянса в Брюсселе сообщил, что участниками было принято решение начать оперативную деятельность в космосе без выведения туда оружия. Накануне он заявил, что НАТО намерено признать космос сферой военной деятельности альянса.

В июне министры обороны стран — участниц НАТО в ходе встречи в Брюсселе утвердили военно-космическую концепцию альянса. Документ был направлен на мониторинг космического пространства, защиту коммуникаций и выявление запусков ракет.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Проекты
NATO
Похожие новости
29.05.2019
Мозговой штурм Вашингтона
17.07.2017
Австралийские "Супер Хорнеты" обновят оборудование
16.09.2014
От "Гюрзы" до беспилотников: выставка оружия в Баку
11.09.2014
Грузия – НАТО
09.06.2010
Эксперт: импорт военной техники набирает силу
28.05.2010
Пресса: Американские ракеты должны остаться в Европе
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.12 10:42
  • 31
На Украине успешно испытали "уничтожителя" Крымского моста
  • 05.12 10:09
  • 5
У российских подлодок нашли критические проблемы
  • 05.12 09:44
  • 87
Российские БТР и БМП назвали бесполезными "автобусами"
  • 05.12 09:17
  • 1
Россия допустила продажу С-400 Сербии в кредит
  • 05.12 09:10
  • 1
Минобороны РФ получило два очередных бомбардировщика Су-34
  • 05.12 09:00
  • 1959
Как насчёт юмористического раздела?
  • 05.12 08:48
  • 4
Новый фронт: НАТО выходит в космос
  • 05.12 08:00
  • 1
В Севастополе приняли присягу новобранцы первой спортивной роты ЧФ
  • 05.12 07:44
  • 1
За несоблюдение антитеррористических мер оштрафуют на полмиллиона
  • 05.12 07:30
  • 1
Эрдоган после встречи с Джонсоном, Меркель и Макроном: саммит прошел хорошо (Sabah, Турция)
  • 05.12 07:27
  • 1
После бойни: решена судьба части Шамсутдинова
  • 05.12 06:59
  • 35
Российские "ракетные поезда" могут стать ответом на выход США из ДРСМД
  • 05.12 06:53
  • 6
Заклинатели "Боингов"
  • 05.12 06:36
  • 65
Магистраль из советского прошлого
  • 05.12 05:39
  • 16
Россия назвала конкурентов C-400