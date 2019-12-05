Türkiye (Турция): кто "проблемный ребенок" НАТО?

Автора оскорбило, что Турцию прозвали "проблемным ребенком" НАТО. По его мнению, обвинять его страну во всех грехах — неразумно. Кто доставляет альянсу больше проблем, чем Турция: Макрон со своими смертельными диагнозами, или США, по любому поводу грозящие санкциями?

По случаю саммита в Лондоне как в мировой прессе, так и в турецких СМИ было опубликовано множество новостей и аналитических материалов о НАТО. Практически во всех публикациях делается акцент на том, что этот саммит НАТО проходит в тени серьезных проблем.

Президент Франции - важнейшего члена альянса - перед саммитом заявил: "У НАТО произошла смерть мозга". Это заявление, с одной стороны, вызвало шок в кругах альянса, с другой - показало, насколько глубоки проблемы.

Наряду с этим еще одним вызовом стало то, что проблемы в отношениях Турции и США из-за Отрядов народной самообороны (YPG) / Рабочей партии Курдистана (РПК) коснулись альянса таким образом, что дело дошло до блокирования планов обороны НАТО.

В этом вопросе у Турции есть проблемы не только с США, но и с европейскими членами НАТО. Однако последний спор, произошедший между президентом Турции Эрдоганом и президентом Франции Макроном, показал, что больше всех в Европе роль покровителя YPG / РПК взяла на себя Франция.

Вместе с тем Турция, вне всякого сомнения, не единственный член НАТО, имеющий проблемы в отношениях с США.

Между Берлином и Вашингтоном углубляется кризис вокруг энергетического сотрудничества Германии с Россией, к тому же США продолжают критиковать Германию за недостаточный вклад в оборону НАТО.

Попыткам Берлина превратить свою страну в газовый хаб с помощью второго газопровода, проложенного по дну Балтийского моря, в обход восточноевропейских членов НАТО Вашингтон пытается помешать санкционными угрозами. США утверждают, что Германия своими действиями поощряет Россию, которая проводит агрессивную политику, и нейтрализует эффект санкций, введенных против этой страны.

Польша и страны Балтии тоже очень рассержены на Германию в этой связи. Боясь, что после Грузии и Украины они сами станут мишенью российской агрессии, эти страны крайне встревожены тем, что Германия, их союзник под эгидой НАТО, игнорирует эти опасения.

Такая позиция Берлина объясняет, почему страны Восточной Европы в вопросах безопасности держатся ближе к США, чем к Германии. Беспокойство, которое эти страны испытывают по отношению к России, также заставляет их задаваться вопросом: "Остался ли у НАТО какой-нибудь смысл?"

Да, для таких стран, как Польша, страны Балтии и Чехия, НАТО по-прежнему является очень важной организацией, и их чрезвычайно беспокоят как те, кто говорит: "У НАТО мозг умер", - так и те, кто сотрудничает с Россией. Из-за позиций Франции и Германии эти страны по сути ставят знак равенства между НАТО и Америкой. Для них НАТО - значит поддержка США перед лицом российской угрозы.

Разочарование по поводу недостаточной солидарности НАТО испытывают, конечно, не только эти страны. Турция тоже не смогла получить поддержку со стороны большинства своих союзников по НАТО в вопросе борьбы с терроризмом - главной угрозой ее безопасности. Напротив, Турция увидела, что такие важные члены НАТО, как США и Франция, поддерживают террористические организации. Эти страны, открыто поставляя YPG / РПК оружие, резко выступили против военных операций, проводимых Турцией в отношении этой организации на севере Сирии для обеспечения собственной безопасности. Они делали все возможное и продолжают делать, чтобы защитить террористическую организацию.

После того как Анкара обозначила эту позицию ее союзников по НАТО в качестве проблемы, Турцию в некоторых западных СМИ окрестили "проблемным ребенком НАТО".

В качестве основания для такого определения выдвигается факт, что Турция блокировала план обороны, подготовленный для обеспечения безопасности Польши и стран Балтии после того, как США несправедливо блокировали инициативы Турции в направлении утверждения плана обороны, в котором РПК / YPG квалифицировались как террористическая организация. Еще одно основание - сотрудничество, развиваемое Турцией с Россией.

Учитывая то, что Франция и Германия развивают тесные отношения с Россией, заявления Макрона о НАТО, а также открытую поддержку YPG / РПК со стороны некоторых членов альянса, отношение к Турции как к "проблемному ребенку" - это главная проблема сегодня.

Кемаль Инат (Kemal İnat)