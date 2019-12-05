В Китае заявили, что J-20 по коэффициенту подъёмной силы существенно превосходит F-22

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В китайских СМИ вышел очередной репортаж, посвящённый истребителю J-20. На этот раз представлены выкладки экспертов, заявивших о параметре, по которому китайский истребитель пятого поколения "существенно превосходит американский F-22".

Как выясняется, речь идёт о подъёмной силе (коэффициенте подъёмной силы). Если верить доводам китайских экспертов, то для истребителя J-20 ВВС НОАК этот показатель достигает значения 2,3, в то время как у американского F-22 коэффициент подъёмной силы не превышает 1,5.

Напомним, что коэффициентом подъёмной силы в авиации называют безразмерную величину, которая зависит от формы профиля крыла при известном угле атаки, а подъёмной силой - составляющую полной аэродинамической силы, перпендикулярная вектору скорости движения тела в потоке жидкости или газа, возникающую в результате несимметричности обтекания тела потоком.

При этом заявлено, что о коэффициенте подъёмной силы и о самой подъёмной силе истребителя ВВС США китайские эксперты узнали "на основании изучения поведения модели в аэродинамической трубе". Кто именно проводил такие эксперименты, не сообщается. При этом в китайской прессе фигурирует имя академика Ли Тяня (ныне покойного), который в Китае занимался работами с сфере аэродинамики.

Однако заявления в одних китайских СМИ были подвергнуты сомнениям китайскими же экспертами в других СМИ Поднебесной. Так, в издании SINA заявлено, что, на самом деле, упомянутый показатель для F-22 составляет в районе 1,8-1,93. Разница в показателях, как отмечено, может быть связанной с тем, что у китайских специалистов "нет 100-процентной копии американского истребителя, а потому нюансы, которые могут показаться мелкими, остались неучтёнными". Дополнительно отмечается, что в США и Китае используются разные аэродинамические трубы для определения коэффициента подъёмной силы, а потому якобы могут быть расхождения в итоговых данных.

Из этих внутрикитайских споров можно вынести важную деталь: в Китае очень внимательно изучают (по крайней мере, пытаются) военную технику иностранных государств и пытаться на основе получаемых данных создавать или совершенствовать собственную. И в прессу уходит откровенная малая доля тех экспериментов, которые китайские учёные проводят в плане изучения свойств военной техники зарубежных стран.