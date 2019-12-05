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"Роскосмос" ответил на слова о крахе России как космической державы

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Владимир Устименко
Владимир Устименко.
Источник изображения: Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

"Роскосмос" прокомментировал заявление о крахе России как космической державы. Об этом глава пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко заявил "Газете.Ru".

Он напомнил, что российскую космическую программу "хоронят" не в первый раз, однако США "пока никуда особо не летят" и продолжают заказывать в "Роскосмосе" дополнительные места по пилотируемой программе. Представитель организации предложил не торопиться с выводами. "Поэтому скажу банально, но в тему: поживем — увидим", — подчеркнул Устименко.

По его словам, американские журналисты преувеличили проблемы в "Роскомосе", расценив их как "начало конца России как комической державы". "Какой-то журнал что-то написал. У нас своих-то приговаривателей достаточно много, поэтому к подобным вещам мы относимся достаточно спокойно и просто делаем наше дело", — резюмировал он.

Ранее 4 декабря издание The Hill написало, что регулярные пилотируемые миссии американских космических кораблей к МКС, которые должны стартовать летом 2020 года, приведут к краху России как космической державы. Отмечалось, что недавние аварии, связанные с российской техникой, демонстрируют растущую проблему контроля качества в российской космической программе.

С 2011 года людей на МКС доставляют исключительно российские пилотируемые космические корабли серии "Союз". Соответствующий контракт НАСА и "Роскосмоса" истекает в 2020 году.

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