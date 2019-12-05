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Lenta.ru

Сирийские террористы обзавелись современными немецкими танками

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Источник изображения: Фото: @Ibra_Joudeh

Боевики из исламистской группировки "Джейш аль-Ислам", воюющие на территории Сирии, получили современные танки Leopard 2 немецкого производства. Внимание на опубликованные в Twitter фотографии, на которых джихадисты запечатлены рядом с немецкими боевыми машинами, обратило "РГ: Русское оружие".

На появившемся снимке можно увидеть две машины. Как именно боевикам удалось заполучить немецкие танки, неизвестно; по информации портала avia.pro, джихадистам их передала Турция. Отмечается, что на данный момент в распоряжении "Джейш аль-Ислам" имеются как минимум два Leopard 2, которые были замечены в сирийской провинции Идлиб.

Как полагает avia.pro, в дальнейшем группировка может использовать полученные танки против как сирийских правительственных войск, так и российских военных, действующих в регионе. В Анкаре информацию о передаче боевых машин джихадистам официально не комментировали.

Leopard 2 — основной боевой танк, разработанный Германией. Его вес составляет от 50 до 63 тонн, машина вооружена 120-миллиметровой гладкоствольной пушкой и двумя 7,62-миллиметровыми пулеметами. На вооружении Турции в настоящее время находится более 300 таких танков модели 2A4.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Сирия
Турция
Продукция
Leopard-2
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