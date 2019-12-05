ЦАМТО, 4 декабря. Военнослужащие российской военной базы в Таджикистане апробировали систему радиоподавления "Поле-21", недавно поступившую на вооружение соединения.

На полигоне Ляур специалисты радиоэлектронной борьбы отработали нормативы по установке системы на неподготовленной местности и развернули посты радиопомех. Военнослужащие в тестовом режиме проверили включение и настройку оборудования, работоспособность аппаратуры радиоподавления, блоков управления и элементов питания.

В ближайшее время система "Поле-21" заступит на боевое дежурство по охране и защите объектов российской военной базы от крылатых ракет, беспилотных летательных аппаратов и управляемых авиабомб путем радиоподавления аппаратуры, использующей сигналы, идущие по каналам глобальных спутниковых и радионавигационных систем, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Справочно:

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база – крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах – Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.