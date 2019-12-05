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ЦАМТО

Военнослужащие российской военной базы в Таджикистане апробировали систему радиоподавления "Поле-21"

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201-я военная база РФ в Таджикистане
201-я военная база РФ в Таджикистане.
Источник изображения: © Нозим Каландаров/ТАСС, архив

ЦАМТО, 4 декабря. Военнослужащие российской военной базы в Таджикистане апробировали систему радиоподавления "Поле-21", недавно поступившую на вооружение соединения.

На полигоне Ляур специалисты радиоэлектронной борьбы отработали нормативы по установке системы на неподготовленной местности и развернули посты радиопомех. Военнослужащие в тестовом режиме проверили включение и настройку оборудования, работоспособность аппаратуры радиоподавления, блоков управления и элементов питания.

В ближайшее время система "Поле-21" заступит на боевое дежурство по охране и защите объектов российской военной базы от крылатых ракет, беспилотных летательных аппаратов и управляемых авиабомб путем радиоподавления аппаратуры, использующей сигналы, идущие по каналам глобальных спутниковых и радионавигационных систем, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Справочно:

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база – крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах – Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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