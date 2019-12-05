Путин оценил отношения России и Сербии

Президент Владимир Путин на встрече с сербским лидером Александром Вучичем заявил, что отношения России и Сербии развиваются позитивно в политической, экономической сфере и в области безопасности.

"Наши отношения развиваются и весьма позитивно, стратегическое партнерство подтверждается ежедневной работой, это касается и политической сферы, касается нашего взаимодействия в области безопасности, в сфере экономики", – передает его слова РИА "Новости".

Президент добавил, что в товарооборот между странами в прошлом году вырос на 2%, а за девять месяцев этого года – на более чем 9%. Кроме того, отметил Путин, активно работает межправкомиссия и другие институты.

"Мы, в свою очередь, ждем вас в мае следующего года в Москве", – пригласил российский лидер Вучича на празднование Дня Победы.

Ранее были названы темы переговоров Путина и Вучича.

Сергей Гурьянов