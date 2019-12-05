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Деловая газета "Взгляд"

Путин оценил отношения России и Сербии

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Президент РФ Владимир Путин и президент республики Сербии Александр Вучич
Президент РФ Владимир Путин и президент республики Сербии Александр Вучич.
Источник изображения: © РИА Новости, Максим Блинов

Президент Владимир Путин на встрече с сербским лидером Александром Вучичем заявил, что отношения России и Сербии развиваются позитивно в политической, экономической сфере и в области безопасности.

"Наши отношения развиваются и весьма позитивно, стратегическое партнерство подтверждается ежедневной работой, это касается и политической сферы, касается нашего взаимодействия в области безопасности, в сфере экономики", – передает его слова РИА "Новости".

Президент добавил, что в товарооборот между странами в прошлом году вырос на 2%, а за девять месяцев этого года – на более чем 9%. Кроме того, отметил Путин, активно работает межправкомиссия и другие институты.

"Мы, в свою очередь, ждем вас в мае следующего года в Москве", – пригласил российский лидер Вучича на празднование Дня Победы.

Ранее были названы темы переговоров Путина и Вучича.


Сергей Гурьянов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сербия
Персоны
Путин Владимир
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