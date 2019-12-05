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Деловая газета "Взгляд"

Юбилейный саммит НАТО открылся очередным заявление о "смерти мозга"

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Борис Джонсон
Борис Джонсон.
Источник изображения: PA Images/ТАСС

НАТО не находится в состоянии "смерти мозга" – альянс активен, быстро адаптируется к изменениям в мире, заявил генеральный секретарь Североатлантического блока Йенс Столтенберг. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал задачей юбилейного саммита лидеров альянса "усиление единства во имя общей цели".

Джонсон заявил, выступая на открытии саммита, что данная встреча "станет возможностью усилить единство во имя общей цели и принять новые шаги, необходимые для следующих 70 лет мира и безопасности", передает РИА "Новости".

Он подчеркнул, что члены НАТО привержены его основной задаче коллективной обороны.

"Мы никогда не отворачиваемся от обсуждения новой реальности", – сказал британский премьер, добавив, что борьба с терроризмом стала одним из основных направлений деятельности альянса и что альянс обеспечивает безопасность почти миллиарда человек.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступавший первым, также подчеркнул незыблемость для членов НАТО принципа "один за всех и все за одного" и назвал альянс "самым успешным в истории", причем, по его мнению, он стал таковым именно благодаря своей способности меняться вместе с окружающим миром.

Открытию саммита предшествовало традиционное фотографирование лидеров стран НАТО.

Напомним, саммит лидеров НАТО проходит на фоне внутренних распрей. Так, накануне встречи ее участники комментировали заявление президента Франции Эммануэля Макрона о "смерти мозга" альянса.

Кроме того, напряженные отношения у многих стран сложились с президентом США Дональдом Трампом.

Между тем, немецкие СМИ посоветовали Трампу позвать в НАТО Россию.


Наталья Ануфриева

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Страны
Великобритания
Германия
Россия
США
Франция
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
NATO
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