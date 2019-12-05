Госиспытания бронеавтомобиля "Атлет" начнутся весной 2020 года

Бронеавтомобиль "Атлет" завершает предварительные испытания, а весной 2020 года начнутся государственные испытания. Один из образцов броневика будет испытываться на подрыв.

Как сообщает ТАСС, К испытаниям привлекаются опытные образцы бронеавтомобилей "Атлет" в вариантах трехдверного автомобиля спецназначения и в пятидверном многоцелевом исполнении.

Напомним, что впервые широкой публике "Атлет" был представлен на международном военно-техническом форуме "Армия-2019". Бронеавтомобиль создавался с учетом большого опыта боевого использования бронеавтомобилей, полученного в различных "горячих точках". Например, значительно доработана противоминная защита, в результате появилась способность выдерживать взрывы боеприпасов до шести килограммов в тротиловом эквиваленте под днищем или колесом.

Полная масса составляет около девяти тонн. Вместимость, в зависимости от модификации, от двух до восьми человек. Двигатель пока 240-сильный, в будущем появится с большей мощностью. Максимальная скорость - не менее 120 км/ч. Запас хода - 1000 километров.

Николай Грищенко