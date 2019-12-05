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Российская газета

Фото: у боевиков в Сирии появились немецкие танки Leopard 2A4

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Источник изображения: rg.ru

У сирийских боевиков появились немецкие танки Leopard 2.

Их изображение опубликовано в соцсетях. По данным из открытых источников, боевики получили сразу две машины.

Точной информации о том, откуда у них появилось это вооружение, нет. По информации avia.pro, машины могла передать Турция. Однако турецкая сторона официальных комментариев на этот счет не давала и не подтверждала передачу танков.

Leopard 2 является германским основным боевым танком. Его масса - от 50 до 63 тонн. Экипаж составляют четыре человека. Танк вооружен 120-мм гладкоствольной пушкой и двумя 7,62-мм пулеметами.


Руслан Мельников

Права на данный материал принадлежат
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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Сирия
Турция
Продукция
Leopard-2
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