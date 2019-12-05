Фото: у боевиков в Сирии появились немецкие танки Leopard 2A4

У сирийских боевиков появились немецкие танки Leopard 2.

Leopard 2 battle tank given to #FSA Jaish al-Islam by #Turkey.

A German weapon used against Germany-backed fighters pic.twitter.com/1sTqX413bP — H.K 🇸🇾 (@Ibra_Joudeh) 27 ноября 2019 г.

Их изображение опубликовано в соцсетях. По данным из открытых источников, боевики получили сразу две машины.

Точной информации о том, откуда у них появилось это вооружение, нет. По информации avia.pro, машины могла передать Турция. Однако турецкая сторона официальных комментариев на этот счет не давала и не подтверждала передачу танков.

Leopard 2 является германским основным боевым танком. Его масса - от 50 до 63 тонн. Экипаж составляют четыре человека. Танк вооружен 120-мм гладкоствольной пушкой и двумя 7,62-мм пулеметами.

Руслан Мельников