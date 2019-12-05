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Столтенберг: Грузия и Украина станут членами НАТО (Грузия online)

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Источник изображения: © AFP 2019, DANIEL LEAL-OLIVAS

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что решение, принятое на саммите в Бухаресте в 2008 году о том, что Грузия и Украина станут членами альянса, остается в силе. Об этом, как сообщает Грузия online, Столтенберг заявил, отвечая на один из вопросов на конференции НАТО в Лондоне.

Йенс Столтенберг не называет конкретную дату вступления в НАТО, и говорит, что НАТО сосредоточена на том, чтобы помочь Грузии и Украине продвинуться вперед на пути евроатлантической интеграции.

"На саммите в Бухаресте в 2008 году НАТО решила, что Грузия и Украина станут членами НАТО. Я присутствовал на этом саммите лично. Обещание, которое было дано в Бухаресте, остается в силе. В то же время мы не определяем точное время. Мы сфокусированы на том, чтобы помочь Грузии и Украине, чтобы они продвинулись на пути евроатлантической интеграции. В том числе провели реформы, осуществили модернизацию институтов безопасности. В Грузии сейчас больше НАТО, чем когда-либо. У нас есть учебный центр в пригороде Тбилиси. Проводим масштабные учения. У нас очень тесные политические контакты. Я был в Грузии не так давно, и там также были члены Североатлантического совета, мы также приехали на Украину. Таким образом, мы работаем с обеими странами, помогаем Грузии и Украине сблизиться с НАТО и делаем это посредством сотрудничества, что хорошо для обеих стран. Это также хорошо для НАТО, поскольку Грузия и Украина участвуют в операциях и миссиях альянса, например в Афганистане", - заявил Столтенберг.

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Страны
Афганистан
Грузия
Украина
Проекты
NATO
Военные учения
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