ЦНТУ "Динамика": впервые создан тренажер экипажа вертолета Ми-26 на динамической платформе

ЦАМТО, 4 декабря. В АО ЦНТУ "Динамика" впервые в России создан комплексный тренажер экипажа вертолета Ми-26 на динамической платформе.

В настоящее время в компании завершены государственные испытания тренажера, предназначенного для обучения и тренировки летного состава по широкому спектру задач, возлагаемых на самый грузоподъемный в мире вертолет.

Тренажер Ми-26 на подвижном основании создан по заказу Минобороны в рамках ОКР, предпринятой с целью разработки и внедрения перспективных технологий создания технических средств обучения для подготовки авиационного персонала.

Тренажер, оснащенный системой подвижности, дает возможность экипажу отрабатывать целый ряд специфических задач обучения с большей степенью достоверности, чем при тренировках на неподвижном тренажере. К таким задачам, в частности, относятся отработка руления, взлета и посадки в дневных и ночных условиях с визуальной видимостью рулежной дорожки, ВПП, вертолетной площадки, визуальных ориентиров (разметки) и средств ночного старта применительно к местности, отработка пилотирования вертолета в ручном и автоматическом режимах управления, по приборам и визуально и пр.

Помимо системы подвижности, которая дает возможность экипажу получить комплекс акселерационных ощущений, присущих реальному полету, уникальность тренажера экипажа Ми-26 обусловлена наличием важной опции – возможности отработки навыков действий при работе с грузом на внешней подвеске. Пилотирование вертолета с грузом на внешней подвеске имеет ряд особенностей и является более сложным, чем при перевозке грузов внутри кабины, и при моделировании движения вертолета необходимо учитывать не только пространственное движение груза на внешней подвеске, но и его влияние на динамику вертолета. Впервые опция тренажера оператора внешней подвески вертолета была разработана специалистами ЦНТУ "Динамика" в 2004 году и впоследствии неоднократно модернизировалась, будучи востребованной в целом ряде вертолетных проектов. В частности, опция установлена на комплексном тренажере экипажа Ми-8МТВ в Учебном центре "Авиалесоохрана" в Пушкино, тренажере экипажа Ми-171 в вертолетном учебном центре HTP Ostrava в Чехии, тренажере экипажа Ми-17В-5 для ВВС Никарагуа и других тренажерах.

Система визуализации тренажера обеспечивает генерацию изображения сцены визуализации размером не менее 250 км х 250 км и представляет собой многоканальную проекционную систему со сферическим экраном и углами обзора от -50 до +30 град. по вертикали и +-95 град. по горизонтали. Система обеспечивает фотореалистичное воспроизведение изображения закабинного пространства, включая видимость рельефа местности, наземных и воздушных объектов при различных метеоусловиях и в любое время суток, воспроизведение различных моделей облачности и пр.

Рабочее место инструктора тренажера (РМИ) представляет собой унифицированный конструктивный модуль, обеспечивающий возможность организации и управления процессом обучения. РМИ позволяет инструктору задавать сценарий тренировки и осуществлять непрерывный видеоконтроль действий обучаемых, оперативно изменять текущий сценарий упражнения и т.д. Система регистрации и объективного контроля позволяет выполнять послеполетный разбор занятий и вести документирование результатов тренировок.

Тренажер может функционировать как в составе учебно-тренировочного комплекса, так и автономно, в качестве самостоятельного технического средства обучения.

Государственные испытания тренажера Ми-26 проводились специалистами ГЛИЦ им. В.П.Чкалова с целью оценки и подтверждения технических и эксплуатационных характеристик опытного образца требованиям ТТЗ. По результатам госиспытаний выданы рекомендации о возможности серийного производства тренажера.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО ЦНТУ "Динамика".