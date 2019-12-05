Войти
ЦАМТО

ЦНТУ "Динамика": впервые создан тренажер экипажа вертолета Ми-26 на динамической платформе

395
0
0
Mi-171_Dinamika
Тренажерный комплекс вертолёта Ми-171 производства ЗАО «ЦНТУ «Динамика». .

ЦАМТО, 4 декабря. В АО ЦНТУ "Динамика" впервые в России создан комплексный тренажер экипажа вертолета Ми-26 на динамической платформе.

В настоящее время в компании завершены государственные испытания тренажера, предназначенного для обучения и тренировки летного состава по широкому спектру задач, возлагаемых на самый грузоподъемный в мире вертолет.

Тренажер Ми-26 на подвижном основании создан по заказу Минобороны в рамках ОКР, предпринятой с целью разработки и внедрения перспективных технологий создания технических средств обучения для подготовки авиационного персонала.

Тренажер, оснащенный системой подвижности, дает возможность экипажу отрабатывать целый ряд специфических задач обучения с большей степенью достоверности, чем при тренировках на неподвижном тренажере. К таким задачам, в частности, относятся отработка руления, взлета и посадки в дневных и ночных условиях с визуальной видимостью рулежной дорожки, ВПП, вертолетной площадки, визуальных ориентиров (разметки) и средств ночного старта применительно к местности, отработка пилотирования вертолета в ручном и автоматическом режимах управления, по приборам и визуально и пр.

Помимо системы подвижности, которая дает возможность экипажу получить комплекс акселерационных ощущений, присущих реальному полету, уникальность тренажера экипажа Ми-26 обусловлена наличием важной опции – возможности отработки навыков действий при работе с грузом на внешней подвеске. Пилотирование вертолета с грузом на внешней подвеске имеет ряд особенностей и является более сложным, чем при перевозке грузов внутри кабины, и при моделировании движения вертолета необходимо учитывать не только пространственное движение груза на внешней подвеске, но и его влияние на динамику вертолета. Впервые опция тренажера оператора внешней подвески вертолета была разработана специалистами ЦНТУ "Динамика" в 2004 году и впоследствии неоднократно модернизировалась, будучи востребованной в целом ряде вертолетных проектов. В частности, опция установлена на комплексном тренажере экипажа Ми-8МТВ в Учебном центре "Авиалесоохрана" в Пушкино, тренажере экипажа Ми-171 в вертолетном учебном центре HTP Ostrava в Чехии, тренажере экипажа Ми-17В-5 для ВВС Никарагуа и других тренажерах.

Система визуализации тренажера обеспечивает генерацию изображения сцены визуализации размером не менее 250 км х 250 км и представляет собой многоканальную проекционную систему со сферическим экраном и углами обзора от -50 до +30 град. по вертикали и +-95 град. по горизонтали. Система обеспечивает фотореалистичное воспроизведение изображения закабинного пространства, включая видимость рельефа местности, наземных и воздушных объектов при различных метеоусловиях и в любое время суток, воспроизведение различных моделей облачности и пр.

Рабочее место инструктора тренажера (РМИ) представляет собой унифицированный конструктивный модуль, обеспечивающий возможность организации и управления процессом обучения. РМИ позволяет инструктору задавать сценарий тренировки и осуществлять непрерывный видеоконтроль действий обучаемых, оперативно изменять текущий сценарий упражнения и т.д. Система регистрации и объективного контроля позволяет выполнять послеполетный разбор занятий и вести документирование результатов тренировок.

Тренажер может функционировать как в составе учебно-тренировочного комплекса, так и автономно, в качестве самостоятельного технического средства обучения.

Государственные испытания тренажера Ми-26 проводились специалистами ГЛИЦ им. В.П.Чкалова с целью оценки и подтверждения технических и эксплуатационных характеристик опытного образца требованиям ТТЗ. По результатам госиспытаний выданы рекомендации о возможности серийного производства тренажера.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО ЦНТУ "Динамика".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Никарагуа
Россия
Чехия
Продукция
Ми-17
Ми-17В5
Ми-26
Ми-8
Ми-8АМТ
Ми-8МТ
Компании
ГЛИЦ
ЦНТУ Динамика
Похожие новости
18.11.2015
От «Иглы» до авианосца — часть IV
01.04.2015
«Вертолеты России» в 2014 году подготовили более тысячи российских и иностранных авиационных специалистов
06.02.2015
Премьер-министр Республики Казахстан Карим Масимов посетил производственную площадку «Вертолетов России» в Казани
25.09.2013
Военная линейка "Вертолетов России" будет показана на выставке Russia Arms Expo 2013
30.05.2012
HeliRussia-2012
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.12 10:42
  • 31
На Украине успешно испытали "уничтожителя" Крымского моста
  • 05.12 10:09
  • 5
У российских подлодок нашли критические проблемы
  • 05.12 09:44
  • 87
Российские БТР и БМП назвали бесполезными "автобусами"
  • 05.12 09:17
  • 1
Россия допустила продажу С-400 Сербии в кредит
  • 05.12 09:10
  • 1
Минобороны РФ получило два очередных бомбардировщика Су-34
  • 05.12 09:00
  • 1959
Как насчёт юмористического раздела?
  • 05.12 08:48
  • 4
Новый фронт: НАТО выходит в космос
  • 05.12 08:00
  • 1
В Севастополе приняли присягу новобранцы первой спортивной роты ЧФ
  • 05.12 07:44
  • 1
За несоблюдение антитеррористических мер оштрафуют на полмиллиона
  • 05.12 07:30
  • 1
Эрдоган после встречи с Джонсоном, Меркель и Макроном: саммит прошел хорошо (Sabah, Турция)
  • 05.12 07:27
  • 1
После бойни: решена судьба части Шамсутдинова
  • 05.12 06:59
  • 35
Российские "ракетные поезда" могут стать ответом на выход США из ДРСМД
  • 05.12 06:53
  • 6
Заклинатели "Боингов"
  • 05.12 06:36
  • 65
Магистраль из советского прошлого
  • 05.12 05:39
  • 16
Россия назвала конкурентов C-400