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Российская газета

Водолазы-спасатели Северного флота начали тренировочные спуски

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Источник изображения: Пресс-служба Северного флота

Водолазы-спасатели Северного флота - специалисты Управления поисковых и аварийно-спасательных работ - в среду, 4 декабря, приступили к тренировкам по организации и проведению спусков.

Все спуски проходят в Кольском заливе с борта многофункционального модульного катера "Спасатель Кононенко", сообщил начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга. Водолазам предстоит выполнить ряд специальных задач на глубинах до 20 метров. Они будут осматривать подводную часть корпуса корабля и дно акватории, искать и поднимать на поверхность при помощи мягких понтонов затонувшие предметы, заниматься сварочными работами, обследовать подводные коммуникации.

Кроме того, водолазы отработают и навыки оказания первой помощи. Наблюдать за их действиями будут с помощью телеуправляемых подводных аппаратов. На шлемах водолазов установлена видеокамера, которая следит за происходящим от первого лица.

В учениях задействован и телеуправляемый подводный аппарат "Марлин-350". Он работает на глубине до 350 метров.


Светлана Цыганкова

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