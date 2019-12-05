В АО ЦНТУ "Динамика" завершен первый этап госиспытаний комплекса с БЛА – имитатора воздушных целей

ЦАМТО, 4 декабря. В АО ЦНТУ "Динамика" успешно завершен первый этап государственных испытаний комплекса с беспилотными летательными аппаратами – имитатора воздушных целей (КБЛА ИВЦ).

По результатам испытаний получено предварительное заключение о возможности выпуска установочной партии комплекса.

Опытный образец КБЛА ИВЦ прошел 24 августа 2019 года приемку Государственным летно-испытательным центом Министерства обороны Российской Федерации имени В.П.Чкалова (ГЛИЦ ВВС) на государственные испытания. В объеме программы государственных испытаний на этапе предварительного заключения были выполнены полеты беспилотных летательных аппаратов самолетной и вертолетной схемы, входящие в состав КБЛА ИВЦ. Основные испытательные полеты проходили в сентябре-октябре 2019 года на базе аэродрома "Протасово" в Рязанской области. Обеспечением полетов занимались специалисты Летно-испытательного комплекса АО ЦНТУ "Динамика".

Программа первого этапа государственных испытаний в объеме предварительного заключения о возможности выпуска установочной партии комплекса была успешно завершена 3 октября 2019 года. Испытания, в ходе которых были подтверждены заданные в ТТЗ летно-технические и эксплуатационные характеристики комплекса, проводили специалисты ГЛИЦ ВВС. В соответствии с программой государственных испытаний дальнейшие полеты будут выполняться с использованием целевого оборудования в полигонных условиях.

Получение предварительного заключения фактически позволяет АО ЦНТУ "Динамика" приступить к изготовлению установочной партии КБЛА ИВЦ.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ЦНТУ "Динамика".