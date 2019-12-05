Войти
Российская газета

За несоблюдение антитеррористических мер оштрафуют на полмиллиона

490
1
0
Источник изображения: Валерий Матыцин/ТАСС

Госдума приняла закон, вводящий крупные штрафы за несоблюдение антитеррористических мер по защите объектов.

За нарушение требований в этой сфере штрафы для физических лиц составят от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, для должностных лиц - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, а для компаний - от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.

Если речь идет о религиозной организации, то штрафы для юрлиц будут меньше - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

На данный момент требования к антитеррористической защищенности уже действуют, но ответственность за их несоблюдение не установлена, рассказал председатель Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Требования определяет правительство РФ, они дифференцированы для различных категорий объектов с учетом потенциальной опасности. В то же время специфика деятельности религиозных объектов не всегда дает возможность для соблюдения полного комплекса мероприятий. И все же предусмотреть меры по их защите от угрозы терроризма очень важно, поскольку в таких местах обычно собирается большое количество людей, отметил Павел Крашенинников.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, касающихся религиозных организаций, для которых предусмотрен срок вступления с 1 мая 2020 года.


Татьяна Замахина

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
2020-й год
Похожие новости
04.04.2018
Каско для танка
22.02.2017
"Ратники" идут
12.08.2016
10 необычных экспериментальных вертолетов с начала XX века и до сегодняшнего дня
16.09.2015
"Уралвагонзавод" готов обсуждать поставки танков "Армата" за рубеж
05.02.2008
США хочет уран из российских боеголовок
31.01.2007
Новая "Лунная гонка": к соперничеству России и США в космосе подключается Китай
1 комментарий
№1
05.12.2019 07:44
А я догадываюсь, кто этот закон протолкнул. И теперь каждый под угрозой штрафа должен купить систему "Анти-Дрон".
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.12 10:09
  • 5
У российских подлодок нашли критические проблемы
  • 05.12 09:44
  • 87
Российские БТР и БМП назвали бесполезными "автобусами"
  • 05.12 09:17
  • 1
Россия допустила продажу С-400 Сербии в кредит
  • 05.12 09:10
  • 1
Минобороны РФ получило два очередных бомбардировщика Су-34
  • 05.12 09:00
  • 1959
Как насчёт юмористического раздела?
  • 05.12 08:48
  • 4
Новый фронт: НАТО выходит в космос
  • 05.12 08:21
  • 30
На Украине успешно испытали "уничтожителя" Крымского моста
  • 05.12 08:00
  • 1
В Севастополе приняли присягу новобранцы первой спортивной роты ЧФ
  • 05.12 07:44
  • 1
За несоблюдение антитеррористических мер оштрафуют на полмиллиона
  • 05.12 07:30
  • 1
Эрдоган после встречи с Джонсоном, Меркель и Макроном: саммит прошел хорошо (Sabah, Турция)
  • 05.12 07:27
  • 1
После бойни: решена судьба части Шамсутдинова
  • 05.12 06:59
  • 35
Российские "ракетные поезда" могут стать ответом на выход США из ДРСМД
  • 05.12 06:53
  • 6
Заклинатели "Боингов"
  • 05.12 06:36
  • 65
Магистраль из советского прошлого
  • 05.12 05:39
  • 16
Россия назвала конкурентов C-400