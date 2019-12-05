Американский военный корабль потопил судно в западной части Атлантики

Южное командование Военно-морских сил США подтвердило, что 23 ноября военный корабль класса USS Detroit (LCS 7) атаковал и потопил судно в западной части Атлантики в зоне ответственности Южного командования США. В Сети была опубликована соответствующая видеозапись.

Военные корабли ВМС США осуществляют патрулирование акватории Атлантики в карибском, центральном и латиноамериканском районах с целью пресечения контрабанды и борьбы с пиратами и наркотрафиком. USS Detroit (LCS 7) является новейшим военным кораблем .

USS Detroit предназначен для действий как в океанской, так и в прибрежной зонах, он имеет модульное вооружение, мощнейшие сенсорные системы и навигационное оборудование. На его палубе есть вертолетная площадка, кроме того на корабле имеются разведывательные и ударные беспилотные летательные аппараты.

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