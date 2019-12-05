В Севастополе приняли присягу новобранцы первой спортивной роты ЧФ

В Севастополе на площади у памятника Матросу и Солдату прошла торжественная церемония принятия военной присяги 48 военнослужащими-призывниками, отобранными во вновь созданную спортивную роту.

- Бойцы призваны из республик Северного Кавказа, Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской области, - рассказал командир спортроты майор Петр Недомерков. - Они представляют 17 видов спорта. Это действующие участники и кандидаты в состав Олимпийской сборной России по борьбе, боксу, плаванию, легкой атлетике и пулевой стрельбе.

Один из титулованных новобранцев - участник Олимпийских игр рядовой Ярослав Потапов - в 2015 году завоевал серебряную медаль первенства Европы по плаванию на открытой воде в Тенеро. А на чемпионате России 2016 года он одержал победу на дистанции 1500 метров вольным стилем с выполнением квалификационного норматива на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. При этом Ярослав побил юношеский рекорд России, принадлежавший Юрию Прилукову, установленный еще в 2002 году.

- Мы должны пройти свой путь с честью и достоинством, чтобы наши командиры, родные и близкие могли гордиться нами, - отметил он. - Служить в этой роте - особая честь и ответственность. Мы будем честно выполнять свой воинский долг, беречь и приумножать богатые традиции ЦСКА.

Генерал-майор в отставке Юрий Михайленко, принявший военную присягу 61 год назад, напомнил о подвигах спортсменов-фронтовиков в годы Великой Отечественной.

- Чего стоит только знаменитый лыжный отряд, прозванный немцами "белыми призраками", - сказал Михайленко. - За голову их командира была объявлена большая награда. Лучше, чем Герой Советского Союза генерал армии Петров, сложно сказать: "Каждый спортсмен стоит в бою нескольких рядовых бойцов, а взвод спортсменов - надежнее батальона, если предстоит сложная боевая операция".

- В сегодняшних Вооруженных силах спортроты ЦСКА созданы для непрерывной подготовки спортсменов-военнослужащих, включенных в спортивные сборные команды РФ и Вооруженных сил РФ, - рассказал начальник ЦСКА полковник Артем Громов. - Пятая спортивная рота филиала ЦСКА в Севастополе сформирована в июле 2019 года. Современная инфраструктура филиала и климат обеспечивают оптимальные условия для подготовки спортсменов.

Справка "РГ"

Всего в России на службу в пять спортрот ЦСКА призваны 220 атлетов, представляющих 33 вида спорта. Это настоящая кузница чемпионов, ежегодно дающая стране отличных спортсменов. К примеру, на XXII зимних Олимпийских играх в Сочи спортсмены ЦСКА завоевали 27 медалей, из них - 14 золотых наград. А на XXXI Олимпиаде в Рио-де-Жанейро на их счету 35 медалей, из них - 12 золотых, 14 серебряных и 9 бронзовых.

Владимир Пасякин