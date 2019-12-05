Войти
Российская газета

В Севастополе приняли присягу новобранцы первой спортивной роты ЧФ

486
1
-1
Бойцы зачитали текст военной присяги перед командирами и товарищами.
Бойцы зачитали текст военной присяги перед командирами и товарищами.
Источник изображения: Владимир Пасякин/ РГ

В Севастополе на площади у памятника Матросу и Солдату прошла торжественная церемония принятия военной присяги 48 военнослужащими-призывниками, отобранными во вновь созданную спортивную роту.

- Бойцы призваны из республик Северного Кавказа, Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской области, - рассказал командир спортроты майор Петр Недомерков. - Они представляют 17 видов спорта. Это действующие участники и кандидаты в состав Олимпийской сборной России по борьбе, боксу, плаванию, легкой атлетике и пулевой стрельбе.

Один из титулованных новобранцев - участник Олимпийских игр рядовой Ярослав Потапов - в 2015 году завоевал серебряную медаль первенства Европы по плаванию на открытой воде в Тенеро. А на чемпионате России 2016 года он одержал победу на дистанции 1500 метров вольным стилем с выполнением квалификационного норматива на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. При этом Ярослав побил юношеский рекорд России, принадлежавший Юрию Прилукову, установленный еще в 2002 году.

- Мы должны пройти свой путь с честью и достоинством, чтобы наши командиры, родные и близкие могли гордиться нами, - отметил он. - Служить в этой роте - особая честь и ответственность. Мы будем честно выполнять свой воинский долг, беречь и приумножать богатые традиции ЦСКА.

Генерал-майор в отставке Юрий Михайленко, принявший военную присягу 61 год назад, напомнил о подвигах спортсменов-фронтовиков в годы Великой Отечественной.

- Чего стоит только знаменитый лыжный отряд, прозванный немцами "белыми призраками", - сказал Михайленко. - За голову их командира была объявлена большая награда. Лучше, чем Герой Советского Союза генерал армии Петров, сложно сказать: "Каждый спортсмен стоит в бою нескольких рядовых бойцов, а взвод спортсменов - надежнее батальона, если предстоит сложная боевая операция".

- В сегодняшних Вооруженных силах спортроты ЦСКА созданы для непрерывной подготовки спортсменов-военнослужащих, включенных в спортивные сборные команды РФ и Вооруженных сил РФ, - рассказал начальник ЦСКА полковник Артем Громов. - Пятая спортивная рота филиала ЦСКА в Севастополе сформирована в июле 2019 года. Современная инфраструктура филиала и климат обеспечивают оптимальные условия для подготовки спортсменов.

Справка "РГ"

Всего в России на службу в пять спортрот ЦСКА призваны 220 атлетов, представляющих 33 вида спорта. Это настоящая кузница чемпионов, ежегодно дающая стране отличных спортсменов. К примеру, на XXII зимних Олимпийских играх в Сочи спортсмены ЦСКА завоевали 27 медалей, из них - 14 золотых наград. А на XXXI Олимпиаде в Рио-де-Жанейро на их счету 35 медалей, из них - 12 золотых, 14 серебряных и 9 бронзовых.


Владимир Пасякин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Спорт
Страны
Польша
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
27.12.2017
Ящик Пандоры средней дальности
25.12.2017
Выездная коллегия МО РФ прошла в Балашихе
22.02.2017
Шойгу: Россия готова к диалогу с НАТО по вопросам глобальной безопасности
15.01.2016
Противоядие для западных рубежей: чем РФ ответит на усиление баз НАТО в Восточной Европе
14.01.2016
Оборона страны будет усиленно совершенствоваться
27.11.2013
Прогноз, а не фантазии
1 комментарий
№1
05.12.2019 08:00
Чушь какая-то эти спортроты. И спортсменам хреново, и обороноспособность от этого ну никак не повышается. Уж освобождали тогда бы вообще от службы.
+1
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.12 10:09
  • 5
У российских подлодок нашли критические проблемы
  • 05.12 09:44
  • 87
Российские БТР и БМП назвали бесполезными "автобусами"
  • 05.12 09:17
  • 1
Россия допустила продажу С-400 Сербии в кредит
  • 05.12 09:10
  • 1
Минобороны РФ получило два очередных бомбардировщика Су-34
  • 05.12 09:00
  • 1959
Как насчёт юмористического раздела?
  • 05.12 08:48
  • 4
Новый фронт: НАТО выходит в космос
  • 05.12 08:21
  • 30
На Украине успешно испытали "уничтожителя" Крымского моста
  • 05.12 08:00
  • 1
В Севастополе приняли присягу новобранцы первой спортивной роты ЧФ
  • 05.12 07:44
  • 1
За несоблюдение антитеррористических мер оштрафуют на полмиллиона
  • 05.12 07:30
  • 1
Эрдоган после встречи с Джонсоном, Меркель и Макроном: саммит прошел хорошо (Sabah, Турция)
  • 05.12 07:27
  • 1
После бойни: решена судьба части Шамсутдинова
  • 05.12 06:59
  • 35
Российские "ракетные поезда" могут стать ответом на выход США из ДРСМД
  • 05.12 06:53
  • 6
Заклинатели "Боингов"
  • 05.12 06:36
  • 65
Магистраль из советского прошлого
  • 05.12 05:39
  • 16
Россия назвала конкурентов C-400