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ЦАМТО

Минобороны Сербии получит два варианта ЗРК "Мистраль-3"

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Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 4 декабря. Минобороны Сербии на своем веб-сайте подтвердило, что приобретет два варианта зенитного ракетного комплекса ближнего действия "Мистраль-3" разработки компании MBDA.

Как заявлено, возглавляемая помощником министра обороны по материальным ресурсам Ненадом Милорадовичем делегация МО Сербии по приглашению группы MBDA недавно приняла участие в проходивших на полигоне в Сардинии испытательных стрельбах с применением ЗРК "Мистраль-3". Контракт на покупку этого ЗРК Сербия подписала ранее в этом году.

По словам Н.Милорадовича, в ходе визита делегация убедилась в качестве заказанного комплекса, а также в возможности его интеграции в состав национальной системы PASARS, которая является продуктом разработки сербской промышленности.

На испытаниях в Сардинии использовался комплекс в полном составе, включая радиолокационную станцию "Жираф 1-X" (Giraffe 1-X) компании Saab, систему боевого управления и контроля LICORNE и пусковую установку ATLAS-RC.

Испытания продемонстрировали возможность захвата оптоэлектронными датчиками мишени, имитировавшей боевой вертолет, на расстоянии более 11 км. Цель была успешно поражена на дальности более 7 км.

Как заявлено, "Мистраль-3" является последней версией из семейства ПЗРК группы MBDA и отличается от аналогичных систем других производителей рядом показателей, включая высокую маневренность ракеты, позволяющую поражать летательные аппараты, выполняющие полет с перегрузкой до 9 g; возможность перехвата самолета на дальностях до 7,5 км; боевую часть с высоким поражающим действием; высокую устойчивость к пассивным и активным электронным помехам; возможность применения в сложных метеоусловиях днем и ночью; использование высокочувствительной инфракрасной ГСН; возможность интеграции в различные гибридные боевые системы.

По заявлению министерства, комплекс "Мистраль-3" будет поставляться ВС Сербии в двух вариантах. В первом он будет использоваться в качестве легкого переносного зенитного ракетного комплекса, а во втором – будет интегрирован в состав самоходного зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) Pasars-16 для обеспечения ПВО бронетанковых и механизированных подразделений непосредственно в боевых порядках с возможностью поражать наземные цели.

Как сообщал ЦАМТО, группа MBDA 16 июля объявила о подписании в рамках визита в Белград президента Франции Эммануэля Макрона контракта с Министерством обороны Сербии на приобретение зенитных ракетных комплексов ближнего действия "Мистраль-3". Количество закупленных комплексов, их стоимость и сроки поставки компания пока не раскрывает, однако президент Сербии Александр Вучич 15 июля сообщил, что Сербия приобретет 15 пусковых устройств с 50 ракетами.

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  • В новости упоминаются
Страны
Сербия
Франция
Продукция
Мистраль (Mistral)
Компании
Leonardo
MBDA
SAAB
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