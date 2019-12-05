ВМС Индии сформировали шестую эскадрилью самолетов разведки Dornier 228

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Военно-морские силы Индии сформировали шестую эскадрилью морских разведывательных самолетов Dornier 228. Торжественная церемония прошла на военно-воздушной базе Порбандар на северо-западе Индии 29 ноября этого года, сообщает Министерство обороны страны.

На вооружение новой эскадрильи Indian Naval Air Squadron (INAS) 314, также известной как "Хищники", поступило 12 самолетов Dornier Do 228 лицензионного производства. Машины произведены на предприятии компании "Hindustan Aeronautics Limited" (HAL) в Канпуре, где данные самолеты производятся с 1984 г.

Основная задача эскадрильи - воздушное наблюдение за северной частью Аравийского моря.

О закупке двенадцати модернизированных разведывательных самолетов Dornier Do 228 в интересах ВМС Индии сообщалось в ноябре 2016 года.

Версия морского патрульного самолета Do-228 была модифицирована HAL для обеспечения соответствия требованиям ВМС Индии, включая оснащение РЛС обнаружения, инфракрасной системой переднего обзора (FLIR), системой радиоэлектронной разведки (ESM), средствами спутниковой связи, передачи данных, системой засекреченной связи, системой предупреждения об опасном сближении с землей (EGPWS).

Do-228 – это двухдвигательный турбовинтовой самолет с убирающимся в полете трехстоечным шасси. Двухместная кабина экипажа оснащена двойным управлением. Фюзеляж имеет прямоугольное поперечное сечение. Длина самолета – 16,56 м, размах крыла – 16,97 м, максимальная взлетная масса – 6400 кг, максимальная крейсерская скорость – 428 км/ч. В транспортной конфигурации машина рассчитана на перевозку 19 пассажиров. Самолет может взлететь с ВПП длиной 700 м и выполнить посадку на полосу длиной 575 м. Четыре узла подвески на крыле позволяют транспортировать внешнюю нагрузку массой до 1030 кг.