Войти
Военное обозрение

Латвия закупила третью партию шведских одноразовых гранатомётов АТ4

430
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Министерство обороны Латвии заключило новый контракт на поставку национальным вооруженным силам одноразовых противотанковых гранатометов АТ4 шведского производства. Об этом сообщается на сайте латвийского военного ведомства.

Согласно сообщению, гранатометы АТ4 предназначены для усиления противотанковой обороны Сухопутных войск Латвии. Данный заказ является третьим размещенным в рамках рамочного соглашения, подписанного в 2017 году между Saab и вооруженными силами Латвии. Соглашение действует в течение семи лет. Поставка гранатометов пройдет в 2021 году.

О покупке первой партии 84-миллиметровых противотанковых гранатометов АТ4 для ВС Латвии сообщалось в 2017 году. Какую именно модификацию гранатометов купили военные, не уточнялось, зато была указана сумма сделки - 1 млн 99 тысяч 173 евро. В конце августа 2018 года Латвия договорилась о поставках боеприпасов Carl Gustav на 16,2 миллиона евро. В мае 2019 года сообщалось, что Министерство обороны Латвии заказало у Saab боеприпасы для противотанкового оружия Carl Gustav на 4 миллиона евро.

84-мм противотанковый гранатомёт одноразового применения АТ4 разработан компанией Saab Bofors Dynamics на базе 74-мм одноразового гранатомёта Pskott m/68 Miniman, принятого в начале 70-х на вооружение шведской армии. Гранатомёт АТ4, известный так же, как HEAT (англ. High Explosive Anti-Tank – противотанковый снаряд большого могущества), предназначен для поражения бронированной и небронированной техники, а также живой силы противника.

Масса гранатомёта – 6,7 кг, длина – 1020 мм. 84-мм калиберная кумулятивная граната массой 1,8 кг покидает ствол с начальной скоростью 290 м/с. Прицельная дальность стрельбы по движущимся целям – 200 м, по площадным – 500 м. Граната способна пробить 420 мм гомогенной брони.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Латвия
Швеция
Компании
SAAB
Похожие новости
12.08.2019
Главное – не смотреть друг на друга через прицельную оптику
04.07.2019
Швеция намерена "противостоять России" с помощью "жирафа"
07.11.2016
Превосходство российской армии (Aftonbladet, Швеция)
15.06.2015
Эстония, Латвия, Литва, Чехия и Польша заказали боеприпасы для противотанкового оружия
14.10.2014
Счет выстрелам, но не деньгам
21.05.2014
Страны Балтии могут приобрести шведские истребители «Грипен»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.12 10:42
  • 31
На Украине успешно испытали "уничтожителя" Крымского моста
  • 05.12 10:09
  • 5
У российских подлодок нашли критические проблемы
  • 05.12 09:44
  • 87
Российские БТР и БМП назвали бесполезными "автобусами"
  • 05.12 09:17
  • 1
Россия допустила продажу С-400 Сербии в кредит
  • 05.12 09:10
  • 1
Минобороны РФ получило два очередных бомбардировщика Су-34
  • 05.12 09:00
  • 1959
Как насчёт юмористического раздела?
  • 05.12 08:48
  • 4
Новый фронт: НАТО выходит в космос
  • 05.12 08:00
  • 1
В Севастополе приняли присягу новобранцы первой спортивной роты ЧФ
  • 05.12 07:44
  • 1
За несоблюдение антитеррористических мер оштрафуют на полмиллиона
  • 05.12 07:30
  • 1
Эрдоган после встречи с Джонсоном, Меркель и Макроном: саммит прошел хорошо (Sabah, Турция)
  • 05.12 07:27
  • 1
После бойни: решена судьба части Шамсутдинова
  • 05.12 06:59
  • 35
Российские "ракетные поезда" могут стать ответом на выход США из ДРСМД
  • 05.12 06:53
  • 6
Заклинатели "Боингов"
  • 05.12 06:36
  • 65
Магистраль из советского прошлого
  • 05.12 05:39
  • 16
Россия назвала конкурентов C-400