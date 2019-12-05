Латвия закупила третью партию шведских одноразовых гранатомётов АТ4

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Министерство обороны Латвии заключило новый контракт на поставку национальным вооруженным силам одноразовых противотанковых гранатометов АТ4 шведского производства. Об этом сообщается на сайте латвийского военного ведомства.

Согласно сообщению, гранатометы АТ4 предназначены для усиления противотанковой обороны Сухопутных войск Латвии. Данный заказ является третьим размещенным в рамках рамочного соглашения, подписанного в 2017 году между Saab и вооруженными силами Латвии. Соглашение действует в течение семи лет. Поставка гранатометов пройдет в 2021 году.

О покупке первой партии 84-миллиметровых противотанковых гранатометов АТ4 для ВС Латвии сообщалось в 2017 году. Какую именно модификацию гранатометов купили военные, не уточнялось, зато была указана сумма сделки - 1 млн 99 тысяч 173 евро. В конце августа 2018 года Латвия договорилась о поставках боеприпасов Carl Gustav на 16,2 миллиона евро. В мае 2019 года сообщалось, что Министерство обороны Латвии заказало у Saab боеприпасы для противотанкового оружия Carl Gustav на 4 миллиона евро.

84-мм противотанковый гранатомёт одноразового применения АТ4 разработан компанией Saab Bofors Dynamics на базе 74-мм одноразового гранатомёта Pskott m/68 Miniman, принятого в начале 70-х на вооружение шведской армии. Гранатомёт АТ4, известный так же, как HEAT (англ. High Explosive Anti-Tank – противотанковый снаряд большого могущества), предназначен для поражения бронированной и небронированной техники, а также живой силы противника.

Масса гранатомёта – 6,7 кг, длина – 1020 мм. 84-мм калиберная кумулятивная граната массой 1,8 кг покидает ствол с начальной скоростью 290 м/с. Прицельная дальность стрельбы по движущимся целям – 200 м, по площадным – 500 м. Граната способна пробить 420 мм гомогенной брони.