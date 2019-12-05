Украина заплатит НАТО 850 тысяч евро за комнату в штаб-квартире альянса

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Украина сделает добровольный взнос в НАТО, чтобы получить помещение в штаб-квартире альянса в Брюсселе. Об этом сообщил депутат Верховной рады от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Гончаренко написал в Telegram, что Украина добровольно внесет на счета Североатлантического альянса 850 тысяч евро, что позволит ей получить отдельное помещение в штаб-квартире альянса в Брюсселе, не являясь официально членом этой организации.

Украина осуществит добровольный взнос в НАТО 850 тысяч евро, что позволит ей получить помещение в штаб-квартире НАТО

- заявил он.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос грузинских журналистов в отношении перспектив вступления Украины и Грузии в альянс, заявил, что в НАТО придерживаются обещания 2008 года о вступлении этих стран в НАТО, но о конкретных сроках пока речи не идет. Он посоветовал обеим странам проводить дальнейшие реформы под руководством альянса, стремиться к полной интеграции и привести свои вооруженные силы к стандарту НАТО.

Напомним, что членство в ЕС и НАТО прописано в главном документе Украины - Конституции страны. Согласно внесенным в документ поправкам при прежнем президенте Порошенко, основой внешней политики Украины является членство в Евросоюзе и НАТО. Эксперты полагают, что Киев не сможет присоединиться к альянсу еще ближайшие 20 лет.