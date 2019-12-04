Надёжный купол пустыни: российские ЗРК «Тор-Э2» приковали к себе внимание посетителей Dubai Airshow-2019

17-21 ноября в Объединенных Арабских Эмиратах прошёл 16-й авиасалон Dubai Airshow. Одной из его отличительных особенностей стал повышенный интерес к российским средствам ПВО. Он в значительной мере связан с недавними атаками на Абкайк и Хуррайсе, показавшими возросшую степень опасности современных малоразмерных низколетящих средств воздушного нападения и в очередной раз подтвердившими необходимость создания эшелонированной системы ПВО.

Многоэшелонированная система ПВО реализована в Российской Федерации. В Сухопутных войсках РФ основу этой системы составляют ЗРС дальнего действия С-300ВМ, ЗРК средней и малой дальности«Бук-М3» и «Тор-М2» соответственно. Все эти ЗРК производятся предприятиями, входящими в АО «Концерна ВКО «Алмаз-Антей». Экспортные варианты этих комплексов – «Антей-2500», «Викинг» и «Тор-М2Э», Тор-М2КМ» – были представлены в составе единой экспозиции Концерна на Dubai Airshow-2019 и привлекли пристальное внимание военных специалистов.

Экспозицию концерна посетило большое количество военно-технических специалистов, в том числе делегации Министерства обороны во главе с начальником Генштаба генералом Румейси. Наибольший интерес членов делегации вызвала продукция Ижевского электромеханического завода «Купол» – ЗРК малой дальности семейства «Тор». Именно ЗРК малой дальности являются предпочтительным по соотношению «эффективность-стоимость» средством борьбы с такими СВН как крылатые ракеты и БПЛА (именно ими были атакованы Абкайк и Хуррайсе). Свою высокую эффективность ЗРК «Тор-М2У» подтвердил в ходе выполнения задач ПВО российской авиабазы Хмемим в САР. Именно эти обстоятельства вызвали повышенный интерес со стороны военных специалистов ОАЭ, Королевства Саудовская Аравия.

Изделия оборонного назначения ИЭМЗ демонстрировалась в составе единой экспозиции предприятий АО «Концерн «ВКО «Алмаз - Антей». В её состав вошли масштабные модели боевых машин ЗРК «Тор-М2Э», «Тор-М2К», а также автономного боевого модуля «Тор-М2КМ» в трех вариантах: стационарном и с размещением на полуприцепе и колесном шасси. На главном информационном видеоэкране экспозиции демонстрировались анимационные ролики с вариантами боевого применения выпускаемых Концерном ВКО «Алмаз-Антей» средств ПВО, в том числе ЗРК «Тор-М2Э».

Как сообщили специалисты ИЭМЗ «Купол», «представители Минобороны ОАЭ отметили малое время реакции ЗРК семейства «Тор», высокая огневая мощь, возможность ведения разведки и стрельбы в движении. В особенности их интересовала возможность использования ЗРК в условиях жаркого климата и пустынной местности, а также на палубах плавучих средств». Широкая линейка ЗРК семейства «Тор» позволяет существенно расширить сферу их применения, позволяя заказчику выбрать изделие, оптимально соответствующее каждой конкретной задаче. При защите стационарных объектов оптимальным является выбор в пользу автономного боевого модуля ЗРК «Тор-М2КМ». Этот же модуль может быть быстро установлен на палубе кораблей, судов и морских платформ, с целью обеспечения их ПВО (на Dubai Airshow-2019 демонстрировался фильм со стрельбовыми испытаниями АБМ «Тор-М2КМ» с палубы боевого корабля, с показом элементов работы расчета и кадрами поражения целей над морской поверхностью). Тактико-технические характеристики ЗРК семейства «Тор» получили высокую оценку как членов делегации Минобороны ОАЭ, так и других военных специалистов, посетивших экспозицию.

Также ИЭМЗ «Купол» познакомил посетителей Dubai Airshow-2019 с информацией об универсальном мишенно-тренировочном комплексе «Адъютант» - относительно новом продукте предприятия, предназначенном для подготовки зенитных ракетных расчётов. По-прежнему проявляется интерес к модернизации ЗРК «Оса-АКМ1». Этот ЗРК по прежнему остаётся эффективным средством ПВО (что подтверждает недавнее уничтожение «Осой» ударного вертолёта «Апач»), а модернизация позволяет существенно увеличить его боевые возможности.

«Купол» на Dubai Airshow-2019 в очередной раз подтвердил репутацию высокотехнологичного предприятия, способного не только производить, но и разрабатывать боевые машины, соответствующие современным требованиям. ИЭМЗ может предложить зарубежным партнерам уникальные зенитные ракетные комплексы, по совокупности характеристик превосходящие аналоги.