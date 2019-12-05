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Интерфакс-АВН

Кремль поддерживает идею Макрона включить Европу в новый ДРСМД

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков.
Источник изображения: Дмитрий ПесковФото с сайта Президента РФ

Сочи. 4 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - В Кремле поддерживают мнение президента Франции Эмманюэля Макрона о включении Европы в структуру нового договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Смысл заключается в том, что если говорить о руинах ДРСМД, то нельзя ставить вопрос только об участии Пекина. В первую очередь надо говорить о странах Западной Европы, на территории которых также располагаются ракеты средней и меньшей дальности. В этом плане нам больше импонирует заявление президента Франции Макрона, который именно об этом говорил вчера", - сказал Песков журналистам в среду в Сочи.

Пресс-секретарь также прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о новых договорах в этой сфере.

"Трамп повторил то, что уже неоднократно говорил: дескать, необходимо вместо разрушенного ДРСМД (принять) новый договор, но в котором, помимо США и России, принимает участие Китай", - сказал Песков.

Он напомнил, что Китай заявил о нежелании участвовать в данном договоре. "Такая позиция Пекина находит понимание в Москве", - сказал Песков

"Новый договор нужен, потому что старый уже всё, к нашему сожалению, и не по нашей инициативе. Не можем существовать в состоянии вакуума, когда ничто не регулирует с точки зрения международного права", - отметил Песков, добавив, что это важная тема стратегической стабильности.

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Россия
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Франция
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
РСМД
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