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Известия.ru

Песков прокомментировал слова Трампа о новом договоре вместо ДРСМД

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Сергей Орлов

Москва разделяет позицию Пекина в вопросе о новом договоре об ограничении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом в среду, 4 декабря, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Такое заявление он сделал, комментируя слова президента США Дональда Трампа, который 3 декабря допустил включение Китая, Франции и некоторых других стран в этот процесс.

"Смысл заключается в том, что если говорить о руинах ДРСМД и необходимости их компенсации чем-то, то нельзя ставить вопрос только об участии Пекина. В первую очередь нужно говорить о странах Западной Европы, в которых также располагаются ракеты средней и меньшей дальности", — приводит его слова ТАСС.

О необходимости заключения нового документа накануне также заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Он подчеркнул, что хотел бы, чтобы Европа также стала частью нового соглашения.

Ранее 14 ноября выступая на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС, Путин предложил включить в новый договор Францию и Великобританию.

8 ноября директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун заявил, что Китай не примет участие в переговорах России и Соединенных Штатов по ядерному разоружению, однако готов сократить свой ядерный потенциал, если к этому процессу присоединятся другие страны.

2 февраля Вашингтон инициировал процедуру выхода из договора, обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за российской ракеты 9М729. Минобороны РФ опровергло заявления о нарушении соглашения, продемонстрировав указанную ракету на брифинге для иностранных военных атташе в январе 2019 года.

Несмотря на это, США не поменяли своего решения, и ДРСМД утратил силу со 2 августа 2019 года. Уже 19 августа Вашингтон провел на острове Сан-Николас в Калифорнии испытания крылатой ракеты наземного базирования, дальность полета которой превышает 500 км.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был заключен между СССР и Соединенными Штатами в 1987 году и запрещал двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней и меньшей дальности.

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