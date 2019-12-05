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В США началась разработка аэробаллистической гиперзвуковой ракеты

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Источник изображения: vpk-news.ru

Министерство обороны США заключило с американской компанией Lockheed Martin контракт на разработку аэробаллистической гиперзвуковой ракеты воздушного старта ARRW.

По условиям соглашения, опытно-конструкторские работы над новым боеприпасом должны быть завершены до конца 2022 года. Стоимость сделки составила 988,8 миллиона долларов, сообщает N+1.

Lockheed Martin занимается исследованиями по проекту ARRW с 2018 года в рамках контракта с ВВС США. Это соглашение подразумевает завершение исследовательских работ до конца 2021 года. В рамках этого контракта летом 2019 года были проведены аэродинамические испытания макета ARRW с прототипом системы управления на внешней подвеске стратегического бомбардировщика B-52H Stratofortress.

Подробности о перспективной ракете пока не раскрываются. Известно только, что боеприпас получит твердотопливный двигатель и отделяемый гиперзвуковой боевой блок. ARRW в зависимости от версии планируется оснащать ядерной или фугасной боевой частью.

Ранее стало известно, что ВВС США намерены оснастить сверхзвуковые бомбардировщики B-1B Lancer гиперзвуковыми ракетами. Это станет возможным благодаря модернизации, в рамках которой самолеты получат подвесы вооружения карусельного типа с цифровым управлением.

Сегодня разработкой гиперзвукового оружия занимаются несколько стран мира, включая Россию, Индию, Австралию и Францию.

Фото: макет ракеты ARRW (U.S. Air Force)

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Австpалия
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