Эксперты считают, что "Кинжал" и "Циркон" не подпадают под действие СНВ-3

Для включения новых российских стратегических ракетных комплексов "Сармат" и "Авангард" в договор СНВ-3 не понадобится его повторная ратификация, заявил президент Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы Вячеслав Кантор на заседании Наблюдательного совета форума в Женеве.

"Некоторые предпосылки для продления договора СНВ-3 все еще существуют. Наши коллеги из Фонда Инициативы по снижению ядерной угрозы подтвердили выводы наших специалистов о возможности включения в этот договор новой ракеты "Сармат" и ракетного комплекса "Авангард", - цитирует Кантора Интерфакс-АВН.

По его словам, для включения новых комплексов в список вооружений, представленный в договоре, "не потребуется новой процедуры ратификации договора СНВ-3".

"Другие типы вооружения, о которых говорил в прошлом году президент России, - противокорабельная гиперзвуковая ракета "Циркон", авиационная ракета "Кинжал" не относятся к классу стратегических.

"Кинжал" может попасть в этот класс, только если его носителем станет бомбардировщик дальнего действия", - добавил президент форума.

Ранее о возможности включения комплексов "Авангард" и "Сармат" в договор СНВ-3 сообщил замдиректора департамента МИД РФ по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Леонтьев.

По его словам, необходимость включения других комплексов вызывают дискуссии между Москвой и Вашингтоном.

26 ноября "Авангард" был впервые представлен американским инспекторам. Как сообщили в Минобороны РФ комплекс был представлен американской стороне в рамках договора СНВ-3.