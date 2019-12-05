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Российская газета

Громоздкие индийские танки Arjun так и не стали достойной заменой Т-55

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Источник изображения: rg.ru

Выпускаемые индийской военной промышленностью танки Arjun должны были стать основными и заменить находившиеся на вооружении устаревшие образцы, в частности Т-55.

Однако эти грандиозные планы так и не удалось воплотить в жизнь. Названная в честь героя древнеиндийского эпоса "Махабхарата" боевая машина оказалась громоздкой и ненадежной. У нее был обнаружен целый букет "хронических болезней", которые, несмотря на внушительный срок создания и эксплуатации в войсках, так и не удалось полностью излечить.

В Сети появилась фотография, сделанная несколько лет назад, она дает возможность сравнить размеры Arjun и бронированного ветерана Т-55. В случае с индийским танком большие размеры и солидный вес (58 тонн) не привели к значительному повышению защищенности.

В настоящее время разработчики вынуждены навешивать на основную броню комплекты динамической защиты, модернизировать другое оборудование. В результате, по некоторым данным, масса теперь достигает рекордных 67 тонн.

При этом Arjun по-прежнему уступает многим зарубежным образцам, например китайскому Тип 99А или российскому Т-90МС, при этом все резервы по дальнейшей его модернизации практически полностью исчерпаны.


Алексей Моисеев

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
Россия
Продукция
Arjun Mk II
ZTZ99
Т-55
Т-90 "Владимир"
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