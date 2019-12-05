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Российская газета

Минобороны РФ получило два очередных бомбардировщика Су-34

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Источник изображения: Игорь Филонов/РГ

Министерству обороны России передали два бомбардировщика Су-34. Их уже отправили к месту постоянной дислокации.

Об этом "Интерфаксу" сообщил информированный источник. Самолеты выпустили на Новосибирском авиазаводе.

Как сообщали ранее, всего шесть машин должны передать военному ведомству в 2019 году. Предприятие завершит поставки Су-34 с опережением графика. Всего в министерстве обороны России, как сообщалось ранее, планируют закупить порядка двухсот Су-34.

Су-34 - российский многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик, разработан в компании "Сухой". Относится к поколению 4++. Способен поражать наземные и надводные объекты противника. Также может уничтожать и воздушные цели при любых погодных условиях. Дальность полета - до четырех тысяч километров, скорость - до 1900 километров в час.


Светлана Цыганкова

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Страны
Россия
Продукция
Су-34
Компании
Минoбороны РФ
Сухой ПАО
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1 комментарий
№1
05.12.2019 09:10
За один год 4 Су-34 потеряли по причине столкновений в мирное время, где системы безопасности, предупреждающие об опасном сближении ...
Что будет при реальных боевых действиях, когда нужно будет очень активно маневрировать, в том числе и в условиях плохой видимости ?
Сами себя посбиваем, без участия НАТО...
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