Раньше "под кроватью", а теперь в мобильниках

ФБР объявило российские программы "контрразведывательной угрозой"

Во времена холодной войны на всех углах политики Запада кричали, что русские проникли во все щели их мира. "Красные под кроватью" звучало со всех трибун. Времена прошли. СССР распался. Коммунисты стали капиталистами. Но лозунг живет в умах "друзей" России и не перестает оставаться руководством к их действиям.

На днях многочисленные западные СМИ сообщили своим читателям о том, что лидер меньшинства в Сенате США Чак Шумер, отправивший в июле запрос главам ФБР и Федеральной торговой комиссии (FTC) с просьбой проверить, не угрожает ли российское мобильное приложение FaceApp национальной безопасности США, получил ответ на свой вопрос.

В своем обращении сенатор-демократ написал о том, что его беспокоит вероятность попадания персональной информации американских граждан в руки "враждебной державы, которая активно действует против Соединённых Штатов в киберпространстве". По мнению Шумера, любые фотографии, взятые из приложения, могут быть в будущем использованы без согласия пользователя. Он попросил своих адресатов, в случае необходимости, принять соответствующие меры.

Приложение FaceApp для iOS и Android было разработано российской компанией Wireless Lab которая расположена в Санкт-Петербурге. В нем используется технология нейронной сети для автоматической генерации очень реалистичных преобразований лиц на фотографиях. Программа может трансформировать лицо, сделать его улыбающимся, состарить или омолодить и даже поменять пол модели. Она была запущена на iOS в январе, на Android в феврале 2017 года.

Приложение сразу же приобрело огромную популярность за рубежом. Даже знаменитости присоединились к этому цифровому флешмобу, публикуя свои фотографии в юности или в пожилом возрасте. Приложение из Google Play скачало более миллиона пользователей. Оно, кроме того, теперь является приложением номер один в разделе "Фото и видео" в Apple Store.

Но согласно условиям применения FaceApp, его абоненты дают право владельцам использовать, изменять, адаптировать и публиковать любые изображения, которые пользователь предлагает для обработки искусственного интеллекта.

В условиях использования приложения FaceApp говорится: "Вы предоставляете FaceApp бессрочную, безотзывную, бесплатную, всемирную, полностью оплаченную, подлежащую передаче лицензию на использование, воспроизведение, изменение, адаптацию, публикацию, перевод, распространение, публичное использование и отображение вашего пользовательского контента".

В ответе ФБР, подписанном помощницей начальника управления по делам Конгресса Джилл Тайсон говорится, что все разработанные в России мобильные приложения могут нести "потенциальную контрразведывательную угрозу" Там также отмечается, что правовые механизмы дают правительству РФ возможность получить доступ к персональным данным американцев в пределах границ России.

Тайсон подчеркнула и тот факт, что ФСБ России может "удаленно получать доступ ко всем коммуникациям и серверам в российских сетях без обращения к интернет-провайдерам". Она сообщила, что ФБР примет меры, если выяснится, что приложение FaceApp каким-либо образом будет использоваться для вмешательства в будущие выборы в США.

Американские политики на протяжении нескольких месяцев обсуждали возможную опасность, которая может исходить от российской программы. В итоге национальный комитет Демократической партии предостерёг штабы кандидатов в президенты от использования FaceApp.

Кремль прокомментировал претензии ФБР к российским приложениям. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Федеральное бюро расследований США своими высказываниями об угрозе российских приложений вряд ли сможет помешать распространению продукции IT-компаний из России. "Это российская продукция, были некоторые программы упомянуты, которые, скажем так, в рамках свободной конкуренции опережают другие аналогичные продукты и достаточно стремительно захватывают позиции в соответствующих сегментах рынка, в том числе на рынке сторонних приложений. Можно ли остановить эту конкуренцию подобными решениями ФБР? Не думаю. Конкурентоспособная продукция все равно будет востребована", - сказал пресс-секретарь.

По его словам, Запад неоднократно использовал термин "российские хакеры" для отвлечения внимания от собственных проблем, однако Москва относится к этому с долей иронии. Песков также заметил, что, как правило, подобные обвинения и претензии никак не аргументируются.

Руководитель Агентства кибербезопасности, член экспертного совета комитета Госдумы по информационной политике Евгений Лифшиц заявил РИА, что любое приложение, собирающее личные данные пользователей, потенциально имеет "контрразведывательную угрозу", в России к западному программному обеспечению относятся так же. "Любая страна рассматривает любое приложение для другой страны как потенциальную угрозу. В России ФСБ проверяет и выдает сертификаты соответствия ПО, у нас ФСТЭК выдает сертификаты. Также проверяется ПО в России на наличие НДВ - недокументированные возможности - что не описано, но умеет делать устройство. К примеру, наличие открытых портов для получения каких-то данных с телефона", - отметил специалист.

"Зачастую эти недокументированные возможности являются предметом особого контроля службы нацбезопасности, ФБР, ФСБ, АНБ. Естественно, любое приложение, которое хоть как-то передает данные в другую страну о пользователях, является потенциальной угрозой. Мы в России к западным ПО относимся ровно так же", - добавил Лифшиц.

Владимир Иванов

Обозреватель "Независимого военного обозрения"