Британцы собираются сокращать сухопутные войска

Наращивание сил НАТО: миссия невыполнима?

Планы Дональда Трампа увеличить мощь Западного блока за счет увеличения вклада в "общее дело" союзных США государств, похоже, терпят крушение. Бесконечно наращивать свои вооруженные силы и их оснащенность готовы только прибалтийские лимитрофы и Польша.

Но и тут, как говориться, имеются нюансы. Верные вассалы готовы выполнять эти требования Вашингтона только, получая соответствующее вспомоществование и бонусы. Что, в конечном итоге, обнуляет весь смысл трамповской затеи. Но, справедливости ради надо признать, что лимитрофам, чья экономика переживает сегодня не лучшие времена, и вправду нечего вкладывать.

А вот те союзники, которые вполне могли бы серьезно потратиться, категорически не хотят этого делать. И каждый дополнительный евро на оборону у них приходится вырывать чуть ли не с мясом. Даже "верные бритты", всегда и во всем поддерживающие агрессивные и милитаристские устремления своих "кузенов", в данном вопросе явно отступают от своих традиций.

Так, The Sunday Times сообщила о намерениях Лондона не то что увеличить, а напротив, сократить численность сухопутных войск Великобритании до 60-65 тысяч человек.

Как указывает издание, в предвыборном манифесте, представленном лидером правящей Консервативной партии и премьер-министром Борисом Джонсоном, не содержится обещания сохранить вооруженные силы в прежнем виде. Times напоминает, что в предыдущем манифесте, представленном в 2017 году Терезой Мэй, содержалось аналогичное обещание, в полной мере не исполненное (сегодня сухопутные войска Соединенного королевства насчитывают 73 тысячи штыков).

Понятно, что эти планы и тенденции (в 2003 году сухопутные силы Британии насчитывали 102 тысячи человек), крайне беспокоят Вашингтон и вызывают тревогу у американского лобби в Лондоне. Поэтому англичане, желая их успокоить, утверждают, что это сокращение нацелено исключительно на повышение боеспособности британской армии. Лондон заверяет, что, поскольку он намерен продолжать выделять на оборонные цели не менее 2% от своего ВВП, то на эти деньги можно значительно лучше подготовить и вооружить меньшее количество бойцов.

Однако, как мы видим, увеличивать пресловутые 2%, чего американцы требуют от всех своих союзников, англичане тоже не намерены. Так что в любом случае, проводимая туманным Альбионом военная реформа, есть ни что иное, как саботаж, пусть и не слишком явный, военных инициатив нынешней американской администрации.

К этому можно добавить, что сокращения коснутся не только сухопутных войск. The Sunday Times сообщает о намерении военного ведомства королевства сложить с себя финансовое бремя по эксплуатации одного из новейших авианосцев. Напомним, что королевские ВМС недавно ввели в строй два авианосца – "Королева Елизавета" и "Принц Уэльский". Строительство каждого из них, продавленное Вашингтоном (сами британские моряки изо всех сил ему сопротивлялись, считая нецелесообразным), обошлось в 4 миллиарда долларов.

Понятно, что и эксплуатация этих авианесущих кораблей будет также весьма затратной. И поэтому Лондон намерен сдать один из них в аренду США или другому союзнику по НАТО, если найдутся желающие.

Все это является прекрасной иллюстрацией "искренности" британских политиков, когда они говорят о растущей российской угрозе и необходимости ей противостоять. Как только встает вопрос о дополнительных нагрузках на бюджет, сразу же становится ясно, что угроза на самом деле не так велика, и противостоять ей с успехом сможет значительно меньше солдат. Да, и без одного, как минимум, авианосца можно вполне обойтись…

Борис Джерелиевский

Газета "Военно-промышленный курьер",