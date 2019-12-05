ПАО "Мотовилихинские заводы" выполнило гособоронзаказ 2019 года

Группа предприятий "Мотовилихинские заводы" (входит в периметр Госкорпорации Ростех) поставила свыше 70 единиц военной техники из состава ствольной и реактивной артиллерии, а также запасные части и принадлежности Министерству обороны РФ в рамках выполнения государственного оборонного заказа 2019 года, сообщила пресс-служба предприятия.

По программе этого года предприятие в совокупности отремонтировало свыше 30 единиц буксируемых гаубиц "Мста-Б" и самоходных гаубиц "Гвоздика", провело капитальный ремонт и модернизацию боевых машин реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град". Поставка военной техники в подразделения Минобороны России завершилась на прошлой неделе.

Ранее, в октябре, ЗАО "Специальное конструкторское бюро" (входит в группу предприятий "Мотовилихинские заводы") завершило комплекс работ по ремонту и модернизации порядка 20 боевых машин реактивных систем залпового огня РСЗО "Град" до уровня "Торнадо-Г". Техника уже поступила на вооружение в подразделения Минобороны России.

"Оборонный заказ этого года выполнен нами полностью и в установленный срок. Это стало возможно благодаря профессионализму сотрудников и слаженной работе коллектива. В настоящее время цеха ЗАО "СКБ" уже приступили к выполнению программы 2020 года. В будущем году нам предстоит большая работа — объем заказа существенно увеличится", — отметил директор группы предприятий "Мотовилихинские заводы" Александр Анохин.

"Мотовилихинские заводы" являются разработчиком и единственным в России производителем боевой и транспортно-заряжающей машин из состава реактивных систем залпового огня типа "Град", "Смерч" и их модифицированных версий "Торнадо-Г", "Торнадо-С", выпускают самоходные артиллерийские орудия "Нона-СВК", "Вена", буксируемые гаубицы "Мста-Б", минометы "Нона-М1" и другие артиллерийские системы.

В настоящий момент Госкорпорация "Ростех" в лице ООО "РТ-Капитал" реализует комплексную антикризисную программу в отношении группы предприятий "Мотовилихинские заводы", которая предполагает сохранение и развитие основных производственных компетенций предприятия на существующих площадях.