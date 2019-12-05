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Российская газета

Летающий клинок: ракета с лезвиями уничтожила боевиков в Сирии

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Источник изображения: rg.ru

В Сирии боевики были атакованы необычной модификацией ракеты AGM-114 Hellfire ("Адское пламя").


Издание The Drive сообщило о том, что в городе Атме (провинция Идлиб) точечным ракетным ударом были уничтожены террористы, находившийся в минивэне.

Судя по фото, которые опубликовали в Сети очевидцы, атаковали цель ракетой AGM-114R9X.

Об этом свидетельствуют локальные повреждения машины специфической формы. Вряд они были бы возможны при взрыве традиционной ракеты. Видна лишь брешь, образовавшаяся в крыше над водительским креслом (автомобиль праворукий).

В кадр попали и остатки самой ракеты, в которых можно разглядеть искореженные элементы, напоминающие клинки.


В статье отмечают, что запускаются AGM-114R9X с беспилотнников MQ-9 Reaper. И недавно один из них был замечен неподалеку от Атме.

Справка "РГ"

Впервые информация об управляемой авиационной ракете AGM-114R9X была опубликована в мае 2019 года в журнале The Wall Street Journal. По его данным, разработка оружия началась в 2011 году. Цель проекта - создать ракету, которая уничтожала бы только цель без вреда для окружающих.

За основу боеприпаса взяли ракету "воздух-земля" AGM-114 Hellfire. Но фугасную боевую часть решено было заменить кинетической.

Известно о двух модификациях AGM-114R9X. В первой БЧ - это металлический блок весом около 45 килограммом. Вторая имеет шесть выдвижных лезвий, раскрывающихся рядом с целью.  


Олег Корякин

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  • В новости упоминаются
Страны
Сирия
Продукция
AGM-114
MQ-1 Predator
MQ-9 Reaper
Компании
Renk
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