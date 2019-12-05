Летающий клинок: ракета с лезвиями уничтожила боевиков в Сирии

В Сирии боевики были атакованы необычной модификацией ракеты AGM-114 Hellfire ("Адское пламя").

The international Coalition carried out an air strike near Atmeh, northwestern Idlib, apparently with the R9X Hellfire missile, which does not have an explosive charge. The areas is controlled by Hayat Tahrir al-Sham. More on the missile: https://t.co/GSDlirp2D2 pic.twitter.com/h1HnVU3qVJ — Elizabeth Tsurkov (@Elizrael) 3 декабря 2019 г.

Издание The Drive сообщило о том, что в городе Атме (провинция Идлиб) точечным ракетным ударом были уничтожены террористы, находившийся в минивэне.

Судя по фото, которые опубликовали в Сети очевидцы, атаковали цель ракетой AGM-114R9X.

Об этом свидетельствуют локальные повреждения машины специфической формы. Вряд они были бы возможны при взрыве традиционной ракеты. Видна лишь брешь, образовавшаяся в крыше над водительским креслом (автомобиль праворукий).

В кадр попали и остатки самой ракеты, в которых можно разглядеть искореженные элементы, напоминающие клинки.

This fragment is reported to have been found at the site of what may have been an RX9 (Hellfire with frikken swords) strike.

If you looks closely, you can see what appear to be hinges, as well as being and twisted projections from those hinges.

H/T @obretix, who found this. pic.twitter.com/db7ZOE6S1x — Nick Waters (@N_Waters89) 4 декабря 2019 г.

В статье отмечают, что запускаются AGM-114R9X с беспилотнников MQ-9 Reaper. И недавно один из них был замечен неподалеку от Атме.

Справка "РГ"

Впервые информация об управляемой авиационной ракете AGM-114R9X была опубликована в мае 2019 года в журнале The Wall Street Journal. По его данным, разработка оружия началась в 2011 году. Цель проекта - создать ракету, которая уничтожала бы только цель без вреда для окружающих.

За основу боеприпаса взяли ракету "воздух-земля" AGM-114 Hellfire. Но фугасную боевую часть решено было заменить кинетической.

Известно о двух модификациях AGM-114R9X. В первой БЧ - это металлический блок весом около 45 килограммом. Вторая имеет шесть выдвижных лезвий, раскрывающихся рядом с целью.

Олег Корякин