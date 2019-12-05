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Российский Т-72Б сразился с китайским МВТ-2000

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Источник изображения: Фото: @AnassMedia8

На учениях в Марокко российский танк Т-72Б поупражнялся совместно с китайским МВТ-2000 (VT1A), французским тяжелым бронеавтомобилем AMX-10RC и американской самоходной артиллерийской установкой M109A5. Соответствующие фотографии выложил в Twitter пользователь AnassMedia8.


Целью учений называется "поддержание высокого уровня боевой готовности" Королевской марокканской армии.

В феврале администратор интернет-проекта "Отвага-2004" Леонид Карякин в интервью "Российской газете" назвал модернизированный украинский Т-64 образца 2017 года "танком для бедных". Позднее в том же месяце военный эксперт Алексей Хлопотов заявил, что Т-72Б3 — "танк для нищих".

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