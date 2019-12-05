Войти
ЦАМТО

ВВС Перу получили два прошедших капремонт вертолета Ми-17-1В

352
0
0
Ми-171Ш-П
Вертолет Ми-171Ш-П ВВС Перу в экспозиции выставки SITDEF-2017.
Источник изображения: bmpd

ЦАМТО, 4 декабря. Компания Helicentro Peru SAC передала 3 декабря ВВС Перу очередные два отремонтированных транспортно-боевых вертолета Ми-17-1В (регистрационные номера FAP 626 и FAP 628).

Как сообщает Defensa.com, вертолеты прошли весь комплекс испытаний на земле и в воздухе, подтвердив надлежащее функционирование всех систем. Это вторая и третья машины, прошедшие капремонт на перуанском предприятии. Согласно контракту, первый вертолет был передан заказчику неделей ранее, а четвертый (FAP 641) находится на финальной стадии испытаний и будет передан в ближайшее время.

Отремонтированные вертолеты значительно усилят боевой потенциал 3-й авиагруппы, дислоцированной на авиабазе "Армандо Ревредо Иглесиас" (международный аэропорт имени Хорхе Чавеса, Лима). Срок эксплуатации отремонтированных Ми-17-1В продлен на 8 лет (или не менее 2000 летных часов).

На первом этапе работы включали полную разборку вертолетов, включая основные и второстепенные компоненты, которые были проверены, отремонтированы или замены. Процесс включал, в дополнение к ряду процедур контроля качества и испытаний на усталость, ремонт всех компонентов топливной, электрической и гидравлической систем, а также различного оборудования авионики и радиосвязи.

Helicentro Peru SAC – перуанская компания, которая с 2005 года сертифицирована Главным управлением гражданской авиации Перу (DGAC) в качестве уполномоченной организации по техническому обслуживанию вертолетной техники, которая, помимо большого опыта работы с техникой российского производства, имеет соответствующие сертификаты и разрешения АО "Вертолеты России".

В настоящее время компания работает на основании соглашения о техническом сотрудничестве, подписанного в декабре 2016 года между Службой технического обслуживания (SEMAN PERU SAC) и "Вертолетами России", которое предусматривает ремонт и техническое обслуживание гражданских и военных вертолетов российского производства на мощностях в Лас-Пальмас. В целях обеспечения более комфортных работ на этом объекте Helicentro Peru SAC отреставрировала два ангара, которые были введены в эксплуатацию 10 декабря 2018 года.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Перу
Россия
Продукция
Ми-17
Ми-17-1В
Компании
SAC
Вертолеты России
Похожие новости
05.04.2019
"Работаем честно". Какое российское оружие пользуется спросом на рынке Латинской Америки
04.12.2017
О российской вертолетной технике в Латинской Америке
14.08.2014
«Вертолеты России» авторизовали сервисный центр компании Helipark Taxi Aereo в Бразилии
26.05.2014
От болевой точки - к фактору роста
02.07.2007
Задачи ломать через колено у нас не стояло
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.12 10:42
  • 31
На Украине успешно испытали "уничтожителя" Крымского моста
  • 05.12 10:09
  • 5
У российских подлодок нашли критические проблемы
  • 05.12 09:44
  • 87
Российские БТР и БМП назвали бесполезными "автобусами"
  • 05.12 09:17
  • 1
Россия допустила продажу С-400 Сербии в кредит
  • 05.12 09:10
  • 1
Минобороны РФ получило два очередных бомбардировщика Су-34
  • 05.12 09:00
  • 1959
Как насчёт юмористического раздела?
  • 05.12 08:48
  • 4
Новый фронт: НАТО выходит в космос
  • 05.12 08:00
  • 1
В Севастополе приняли присягу новобранцы первой спортивной роты ЧФ
  • 05.12 07:44
  • 1
За несоблюдение антитеррористических мер оштрафуют на полмиллиона
  • 05.12 07:30
  • 1
Эрдоган после встречи с Джонсоном, Меркель и Макроном: саммит прошел хорошо (Sabah, Турция)
  • 05.12 07:27
  • 1
После бойни: решена судьба части Шамсутдинова
  • 05.12 06:59
  • 35
Российские "ракетные поезда" могут стать ответом на выход США из ДРСМД
  • 05.12 06:53
  • 6
Заклинатели "Боингов"
  • 05.12 06:36
  • 65
Магистраль из советского прошлого
  • 05.12 05:39
  • 16
Россия назвала конкурентов C-400