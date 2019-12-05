ВВС Перу получили два прошедших капремонт вертолета Ми-17-1В

ЦАМТО, 4 декабря. Компания Helicentro Peru SAC передала 3 декабря ВВС Перу очередные два отремонтированных транспортно-боевых вертолета Ми-17-1В (регистрационные номера FAP 626 и FAP 628).

Как сообщает Defensa.com, вертолеты прошли весь комплекс испытаний на земле и в воздухе, подтвердив надлежащее функционирование всех систем. Это вторая и третья машины, прошедшие капремонт на перуанском предприятии. Согласно контракту, первый вертолет был передан заказчику неделей ранее, а четвертый (FAP 641) находится на финальной стадии испытаний и будет передан в ближайшее время.

Отремонтированные вертолеты значительно усилят боевой потенциал 3-й авиагруппы, дислоцированной на авиабазе "Армандо Ревредо Иглесиас" (международный аэропорт имени Хорхе Чавеса, Лима). Срок эксплуатации отремонтированных Ми-17-1В продлен на 8 лет (или не менее 2000 летных часов).

На первом этапе работы включали полную разборку вертолетов, включая основные и второстепенные компоненты, которые были проверены, отремонтированы или замены. Процесс включал, в дополнение к ряду процедур контроля качества и испытаний на усталость, ремонт всех компонентов топливной, электрической и гидравлической систем, а также различного оборудования авионики и радиосвязи.

Helicentro Peru SAC – перуанская компания, которая с 2005 года сертифицирована Главным управлением гражданской авиации Перу (DGAC) в качестве уполномоченной организации по техническому обслуживанию вертолетной техники, которая, помимо большого опыта работы с техникой российского производства, имеет соответствующие сертификаты и разрешения АО "Вертолеты России".

В настоящее время компания работает на основании соглашения о техническом сотрудничестве, подписанного в декабре 2016 года между Службой технического обслуживания (SEMAN PERU SAC) и "Вертолетами России", которое предусматривает ремонт и техническое обслуживание гражданских и военных вертолетов российского производства на мощностях в Лас-Пальмас. В целях обеспечения более комфортных работ на этом объекте Helicentro Peru SAC отреставрировала два ангара, которые были введены в эксплуатацию 10 декабря 2018 года.