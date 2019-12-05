Президент Сербии поблагодарил Россию за досрочную поставку вертолетов Ми-35М

Вертолет Ми-35М во время динамического показа современных и перспективных образцов вооружений.

ЦАМТО, 4 декабря. Президент Сербии Александр Вучич подтвердил получение по контракту из РФ четырех вертолетов Ми-35М и поблагодарил российское руководство за их досрочную поставку, передает "РИА Новости".

Сербский президент прибыл в Сочи, где 4 декабря ожидается его встреча с главой российского государства.

"Благодарим Российскую Федерацию, которая досрочно доставила новые боевые вертолеты Ми-35М. Это одни из лучших боевых вертолетов в мире, которые в ближайшие дни будут представлены общественности", – заявил А.Вучич национальному телевидению Сербии из Сочи.

"Российская сторона их доставила досрочно, и мы смотрим на это как на еще один жест дружбы и протянутую руку Сербии перед визитом в Сочи", – цитирует "РИА Новости", А.Вучича.