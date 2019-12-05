В США предрекли "начало конца" России как космической державы

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Программа коммерческих полетов NASA в космос заработает уже летом 2020 года, говорится в докладе Генерального инспектора американского космического агентства. Как утверждает The Hill, это событие станет "началом конца" России как космической державы.

Космическая программа NASA предполагала, что космические корабли компаний SpaceX и Boeing начнут доставлять астронавтов на МКС еще в 2017 году, но ряд технических сбоев и другие проблемы задержали ее реализацию на три года. В случае непредвиденных обстоятельств могут произойти еще задержки, поэтому рекомендуется пока закупить несколько мест на российских "Союзах".

Однако, пишет издание, на этом плохие новости заканчиваются и начинаются хорошие. Впервые с 2011 года астронавты США будут стартовать на собственных космических кораблях с американской территории, а зависимость США от России закончится. С началом полетов американских кораблей к МКС Россия не досчитается примерно по 85 млн. долларов за каждое место для американских астронавтов, что будет означать начало конца "российской космической державы".

Российская экономика, чрезмерно зависимая от нефти и газа и страдающая от коррупции и неэффективности, вряд ли будет вкладывать в отрасль средства, необходимые для компенсации недостающих платежей с американской стороны. Президент России Владимир Путин тратит слишком много денег на "имперские авантюры" в Сирии и на Украине, чтобы что-то оставалось на поддержку российской космической программы

- заявляет автор статьи.

Способна ли Россия сохранить независимость в космической отрасли, остаётся под вопросом, пишет он.

В настоящее время у США одна задача - создать частные космические линии в рамках коммерческой программы с дополнительным бонусом в виде вытеснения из космоса России, которая становится "всё более враждебной", утверждает издание.