Армия США испытает систему активной защиты StrikeShield от Rheinmetall

Источник изображения: Министерство обороны США

Армия США заключила контракт на 11 миллионов долларов для проведения серии испытаний системы активной защиты StrikeShield, которые начнутся в октябре 2020 года на испытательном центре базы Redstone в штате Алабама.

Новинка была разработана германским концерном Rheinmetall и их партнерами из американской компании UBT – Unified Business Technologies. Об этом сообщает официальный сайт Rheinmetall.

Недавно сформированный в армии США отдел защитных систем для транспортных средств испытает StrikeShield в качестве оборонительной меры против широкого спектра угроз. Если тестирование пройдет успешно, то это проложит путь к широкому использованию данной системы в текущем техническом парке американских сухопутных сил, а также на военной технике, которая поступит туда в обозримом будущем.

Ещё в 2015 году Rheinmetall и UBT объединились для участия в конкурсе по созданию средств активной защиты для бронетехники (включая танки) Соединенных Штатов.

Сообщается также, что Rheinmetall также представил собственную модульную гибридную конфигурацию для StrikeShield, которая объединяет технологии активной и пассивной защиты в одном проекте. Инновационная разработка была продемонстрирована на выставке AUSA 2019.