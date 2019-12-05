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Военное обозрение

Армия США испытает систему активной защиты StrikeShield от Rheinmetall

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Источник изображения: Министерство обороны США

Армия США заключила контракт на 11 миллионов долларов для проведения серии испытаний системы активной защиты StrikeShield, которые начнутся в октябре 2020 года на испытательном центре базы Redstone в штате Алабама.

Новинка была разработана германским концерном Rheinmetall и их партнерами из американской компании UBT – Unified Business Technologies. Об этом сообщает официальный сайт Rheinmetall.

Недавно сформированный в армии США отдел защитных систем для транспортных средств испытает StrikeShield в качестве оборонительной меры против широкого спектра угроз. Если тестирование пройдет успешно, то это проложит путь к широкому использованию данной системы в текущем техническом парке американских сухопутных сил, а также на военной технике, которая поступит туда в обозримом будущем.

Ещё в 2015 году Rheinmetall и UBT объединились для участия в конкурсе по созданию средств активной защиты для бронетехники (включая танки) Соединенных Штатов.

Сообщается также, что Rheinmetall также представил собственную модульную гибридную конфигурацию для StrikeShield, которая объединяет технологии активной и пассивной защиты в одном проекте. Инновационная разработка была продемонстрирована на выставке AUSA 2019.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
США
Компании
Rheinmetall
Проекты
2020-й год
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