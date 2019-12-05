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Известия.ru

Под Волгоградом новобранцы осваивают танки Т-90А

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На полигоне Прудбой в Волгоградской области новобранцы осваивают танки Т-90А. Полевые занятия построены на состязательной основе. Их цель — получение и закрепление профессиональных навыков. Лучшие подразделения пройдут отбор на "Танковый биатлон" АРМИ-2020. На каждый экипаж отведено не менее 130 часов на вождение боевых машин и более 110 часов на огневую подготовку. В занятиях участвуют более 300 человек, задействовано около 70 единиц техники.

На полигоне Прудбой в Волгоградской области новобранцы осваивают танки Т-90А. Полевые занятия построены на состязательной основе. Их цель — получение и закрепление профессиональных навыков. Лучшие подразделения пройдут отбор на "Танковый биатлон" АРМИ-2020. На каждый экипаж отведено не менее 130 часов на вождение боевых машин и более 110 часов на огневую подготовку. В занятиях участвуют более 300 человек, задействовано около 70 единиц техники.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Т-90 "Владимир"
Проекты
АРМИ-20XX
Военные учения
Танковый биатлон
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