Под Волгоградом новобранцы осваивают танки Т-90А

На полигоне Прудбой в Волгоградской области новобранцы осваивают танки Т-90А. Полевые занятия построены на состязательной основе. Их цель — получение и закрепление профессиональных навыков. Лучшие подразделения пройдут отбор на "Танковый биатлон" АРМИ-2020. На каждый экипаж отведено не менее 130 часов на вождение боевых машин и более 110 часов на огневую подготовку. В занятиях участвуют более 300 человек, задействовано около 70 единиц техники.

На полигоне Прудбой в Волгоградской области новобранцы осваивают танки Т-90А. Полевые занятия построены на состязательной основе. Их цель — получение и закрепление профессиональных навыков. Лучшие подразделения пройдут отбор на "Танковый биатлон" АРМИ-2020. На каждый экипаж отведено не менее 130 часов на вождение боевых машин и более 110 часов на огневую подготовку. В занятиях участвуют более 300 человек, задействовано около 70 единиц техники.