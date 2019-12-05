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"Монстры Сталина" и "танки-лягушки" в рассекреченных материалах ЦРУ

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Источник изображения: vpk-news.ru

В 1950 году агенты центрального разведывательного управления США сообщали в Лэнгли об обнаружении гигантских советских танков, как бы сейчас написали настоящих "монстров Сталина", весящих ни много, ни мало 90 и 120 тонн.

Информация о них фигурирует в материалах ЦРУ, с которых снят гриф секретности.

Советский танк ИС-7 весил "всего" 68 тонн.

По данным материалов, эти боевые машины были "переброшены" в Венгрию и тщательно охранялись специальными войсками, сообщает ИА "Вестник Мордовии".

 "Удивляют приведенные в документах технические характеристики танков, у них, по мнению шпионов, имеются всего лишь по одной основной 75-мм пушке. Что само по себе странно, в это же время у нас вовсю применялись 122-мм орудия. На ИС-7 была уже 130-мм пушка и в то же время изучалась установка 152-миллиметровой.

В качестве вспомогательного вооружения упоминаются две 25-мм пушки и еще одна на башне. Впечатляет предполагаемый экипаж - 9 человек", – отмечает "Вестник Мордовии".

По предположению издания, "американскому агенту удалось подслушать какой-то пьяный треп и он, плохо разбирающийся в технике, с большой радостью передал этот бред своим хозяевам.

Вероятно, из рюмочных и пивных была почерпнута информация о мифических советских "танках-лягушках" и карликовых колесных танках. Они также упоминаются в рассекреченных документах ЦРУ".

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  • В новости упоминаются
Страны
Венгрия
США
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